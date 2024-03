O que chega ao streaming em março? Veja lista com os principais lançamentos

O filme da turnê grandiosa da americana Taylor Swift, The Eras Tour, e o remake de Matador de Aluguel, de 1989, agora protagonizado por Jake Gyllenhaal, são alguns destaques das estreias do mês de março nas plataformas de streaming.

Eiza González (Auggie Salazar), Jess Hong (Jin Cheng), Saamer Usmani (Raj Varma), Jovan Adepo (Saul Durand) e Alex Sharp (Will Downing) em 'O Problema dos 3 Corpos'. Foto: Ed Miller/Netflix/Divulgação

Há ainda, entre os lançamentos, filmes e séries para agradar a todos os gostos e idades em serviços como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Max e Apple TV+. Veja a lista a seguir.

O Astronauta (Netflix)

A aposta de Adam Sandler em papéis dramáticos tem sido frutífera. Em O Astronauta, exibido no Festival de Berlim, ele interpreta o Comandante Procházka, um astronauta checo que parte para uma missão de seis meses. O isolamento no espaço leva a uma amizade improvável com um ser alienígena, que ajuda o homem a compreender uma crise anunciada em seu casamento. Já disponível na plataforma.

O Regime (Max)

Kate Winslet vive uma chefe de Estado de uma nação europeia fictícia. Suas orientações ditatoriais não são questionadas por um gabinete sempre intimidado, o que leva o povo a se rebelar contra a tirania da líder, em uma afiada sátira política. Já disponível na plataforma, com episódios semanais aos domingos. LEIA MAIS SOBRE A SÉRIE

Napoleão (Apple TV+)

Após estrear nos cinemas no ano passado, o mais recente épico de Ridley Scott chega ao streaming. A carreira militar e política do famoso imperador francês, vivido por Joaquin Phoenix, bem como sua vida amorosa, são temas de Napoleão. O filme está indicado ao Oscar nas categorias de melhor direção de arte, figurino e efeitos visuais. Já disponível na plataforma. LEIA MAIS SOBRE O FILME

Magnatas do Crime (Netflix)

Inspirada no filme homônimo e também com direção de Guy Ritchie, a série acompanha Eddie Horniman (Theo James), que herdou uma propriedade da família sem saber que as terras fazem parte de um império da maconha. Eis que vira alvo de figurões do submundo do crime britânico, empenhados em integrar a operação, e tenta manter sua integridade enquanto protege a família – mas acaba seduzido pelas novas possibilidades. Estreia: 7 de março

Ricky Stanicky (Prime Video)

Para quem gosta de um besteirol americano para desopilar a cabeça, o novo filme do diretor Peter Farrelly reúne Zac Efron, John Cena e William H. Macy. Na juventude, um grupo de amigos inventa uma pessoa fictícia, Ricky Stanicky, para se safar de uma brincadeira que deu errado. Duas décadas mais tarde, eles se veem pressionados a apresentar o personagem para amigos e família, e acabam contratando um ator (Cena) para vivê-lo – mas ele leva o papel a sério demais. Estreia: 7 de março

Donzela (Netflix)

Estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown aposta em mais um drama de época em parceria com a Netflix. Aqui, assume o papel de Elodie, uma princesa que aceita se casar com um belo príncipe, sem saber que seria sacrificada como parte de uma antiga promessa. Jogada em uma caverna de dragão, vai precisar de muita coragem e estratégia para escapar com vida da árdua jornada. Estreia: 8 de março

Young Royals (Netflix)

Drama sueco que faz sucesso entre os jovens, a série acompanha Wilhem (Edvin Ryding) e Simon (Omar Rudberg), um príncipe e um rapaz pobre que se apaixonam em um colégio interno. Na terceira e última temporada, os personagens lidam com a exposição do romance e tentam permanecer juntos apesar das barreiras impostas pela tradição da realeza. Estreia: 11 de março. LEIA MAIS SOBRE A SÉRIE

As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha (Max)

Quatro jornalistas da área de política dão tudo de si na cobertura da corrida presidencial americana. Ao lado das novas colegas, cada uma com personalidade distinta, Sadie McCarthy (Melissa Benoist) vai viver com intensidade os desafios da profissão e tentar equilibrar a carreira com os dramas da vida pessoal. Estreia: 14 março

Taylor Swift: The Eras Tour (Disney+)

A passagem da americana Taylor Swift pelo Brasil com a empreitada The Eras teve shows esgotados e polêmicas de sobra. Ao redor do mundo, tem sido a turnê mais lucrativa de um artista na história. Quem não conseguiu ver ao vivo poderá conferir no streaming o filme do espetáculo gravado, com direito a cinco faixas bônus. Estreia: 15 de março. LEIA MAIS SOBRE O FILME

Último Ato (Apple TV+)

Baseada na obra de James L. Swanson, a minissérie é um suspense de conspiração que retrata a história da caçada a John Wilkes Booth, que assassinou o presidente americano Abraham Lincoln em 1865. Estreia: 15 de março

Palm Royale (Apple TV+)

Na Califórnia setentista, conquistar um lugar na alta sociedade de Palm Beach é tarefa árdua. Maxine Simmons (Kristen Wiig) está determinada a enfrentar os sacrifícios necessários para fazer parte desse seleto meio, ainda que esbarre em personalidades traiçoeiras (e hilárias) movidas pelo status. O elenco conta ainda com Laura Dern, Allison Janney e Ricky Martin. Estreia: 20 de março.

Matador de Aluguel (Prime Video)

Remake do filme homônimo de 1989, então protagonizado por Patrick Swayze, o longa aposta em Jake Gyllenhaal como um ex-lutador de UFC que se torna segurança em uma estalagem de beira de estrada no arquipélago de Florida Keys. Ele logo percebe que a tarefa é mais espinhosa do que imaginava. Estreia: 21 de março

O Problema dos 3 Corpos (Netflix)

Adaptação da obra de ficção científica do chinês Cixin Liu, a trama da série começa na Revolução Cultural dos anos 1960, quando um grupo se envolve em um projeto secreto de comunicação com extraterrestres. A decisão de uma jovem reverbera até em um grupo de brilhantes cientistas do presente, e uma ameaça à humanidade deverá ser enfrentada. Dos criadores de Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss. Estreia: 21 de março

Os Casagrandes: O Filme (Netflix)

A animação infantil que acompanha uma grande e caótica família ganha filme pela Netflix. Em uma viagem surpresa ao México para comemorar seu aniversário de 12 anos, a garota Ronnie Anne libera por acidente uma semideusa presa na montanha e precisa enfrentar forças temíveis com a ajuda da família. Estreia: 22 de março

Jogo Bonito (Netflix)

Um time de futebol formado por pessoas em situação de rua na Inglaterra vai à Roma para competir na Copa do Mundo dos Sem-Teto. Investindo na vitória da equipe, o treinador Mal (Bill Nighy) convoca Vinny (Micheal Ward), um talentoso atacante que já foi jogador profissional, mas agora enfrenta uma situação difícil. Um filme sobre a importância do esporte como caminho para a superação. Estreia: 29 de março