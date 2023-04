Succession: Como Brian Cox se sentiu depois da grande reviravolta no episódio 3

The New York Times - Esta entrevista contém grandes spoilers para o episódio 3 da temporada final de Succession.

No final, ele morreu como viveu: abruptamente e sem cerimônia, suspenso entre dois mundos, um pai distante para seus filhos menosprezados e desnorteados.

Logan Roy está morto, tendo desmaiado no banheiro de um jato particular no episódio desta semana da temporada final de Succession da HBO.

Foi um evento que qualquer fã de Succession sabia que provavelmente aconteceria em algum momento - o primeiro contato de Logan com a morte, um derrame, ocorreu no piloto da série - talvez não, paradoxalmente, tão cedo. (O episódio de domingo, 9, foi apenas o terceiro de 10 nesta temporada.) Para aumentar a surpresa, foi a ignomínia da partida de Logan: em um minuto, ele era um titã da mídia cuja última jogada de poder foi pular o casamento de seu filho mais velho e voar para a Europa a negócios; no seguinte, jazia nu da cintura para cima e silencioso, rodeado de lacaios. Sem grandes solilóquios. Sem lágrimas no leito de morte. Apenas o baque de vãs compressões no peito de um corpo que provavelmente já estava morto.

Brian Cox, que por mais de três temporadas interpretou Logan com uma ferocidade mercurial e leonina, parecia tão surpreso quanto qualquer um ao saber que seu personagem estava fadado a uma morte tão rápida. Em uma videochamada na semana passada de sua casa no bairro de Brooklyn, em Nova York, ele descreveu como recebeu a notícia do criador do programa, Jesse Armstrong.

Brian Cox como Logan Roy em cena da quarta temporada de Succession Foto: Macall B. Polay / HBO / Washington Post

“Ele me ligou e disse: ‘Logan vai morrer’”, disse Cox. “E eu pensei: ‘Oh, tudo bem.’ Achei que ele morreria por volta do episódio 7 ou 8, mas no episódio 3, pensei ... ‘Bem, isso é um pouco cedo.’”

Ele riu. “Não que eu tenha me incomodado”, acrescentou.

Aos 76 anos, Cox é um titã, embora de um tipo diferente. Um escocês nativo e um renomado ator de teatro shakespeariano, ele ganhou dois prêmios Laurence Olivier e foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Por seus trabalhos nas telas, ele ganhou um Emmy (Nuremberg, 2001), um Screen Actors Guild Award (Adaptação, 2002) e dezenas de outras indicações na América do Norte e na Grã-Bretanha.

E, no entanto, em uma idade em que muitos atores de sucesso podem ser tentados a aproveitar o brilho de seus troféus, Cox mergulhou de cabeça no que se tornou um papel definidor de carreira, do tipo pelo qual estranhos o param na rua e imploram para que ele repita o papel. (No caso de Cox, seus pedidos costumam ser para que ele repita uma frase de efeito que não pode ser impressa aqui.) Isto é, quando não estão apavorados.

“As pessoas ficam muito nervosas quando vêm me conhecer pela primeira vez porque pensam que sou Logan Roy, e não sou”, disse ele, rindo. “Simplesmente não sou esse cara.”

Na conversa, Cox foi certamente mais caloroso e generoso, embora tão rápido com uma opinião forte e um floreio de quatro letras. Ele falou longamente sobre a morte de Logan, sobre os sentimentos complicados de Logan em relação aos filhos e sobre o que muitos atores erram sobre sua profissão. Estes são trechos editados da conversa.

Esse foi um fim abrupto para um personagem tão titânico. O que você achou de como Logan morreu?

Bem, eles tinham que acabar com isso de alguma forma, e foi a escolha de Jesse. Eu já disse isso antes e vou dizer de novo, o problema na televisão, principalmente a americana, é que ela ultrapassa o prazo de validade. E o melhor sobre Jesse e os roteiristas é que eles não fariam isso. Foi difícil para eles porque não foi fácil acabar com isso. E acho que Jesse achou triste - na estreia, alguém gritou: “Bem, se foi tão triste, por que você fez isso?” Mas acho que há muitas razões para Jesse terminá-lo. E eu aplaudo o fato de que ele fez isso. Foi corajoso porque todo mundo ama o show. Sempre saia da festa quando ela estiver no auge, não quando ela estiver caindo.

Logan Roy (interpretado por Brian Cox), em cena da série Succession Foto: Macall B. Polay / HBO/ Washington Post

O adeus irlandês é uma tradição na minha família, então posso respeitar isso.

Eu só acho que é isso que faz o show. Lembre-se de Game of Thrones, quando eles não sabiam o que estavam fazendo e tiveram um final que não foi realmente satisfatório. E o público ficou furioso. O público (de ‘Succession’) pode ficar furioso; eles podem sentir falta de Logan e dizer: “Oh, o que você está fazendo matando um dos personagens mais interessantes?” Mas está bom para mim. Estou fazendo muitas outras coisas. Vou voltar ao teatro. Espero dirigir meu primeiro filme na minha grande velhice. E vou fazer Longa Jornada Noite Adentro no teatro em Londres (em 2024). Então sei o que vou fazer provavelmente até o próximo ano.

O que você acha da morte de Logan como um condutor da trama? Isso muda imediatamente as apostas, certo?

Isso muda as apostas. O protagonista principal se foi. E as crianças estão tendo que lidar com isso, ou não. Acho que vai ser difícil na próxima semana para grande parte do público porque eles vão sentir falta de Logan. E não acho que isso seja uma coisa ruim - acho que é realmente uma coisa boa. Logan estava chegando a um ponto de descanso de qualquer maneira. Ele percebeu que seus filhos nunca seriam o esperado - ele tem aquela frase ótima quando diz: “Eu te amo, mas vocês não são pessoas sérias”. E acho isso tão fundamental. Toda a premissa é realmente sobre direitos e os ricos e o fato de que ele abriu esse sulco em particular. E as consequências dessa lavoura são essas crianças e como elas são (palavrões), não necessariamente por causa dele, mas por causa da riqueza. Todos eles sofrem de uma forma ou de outra. E eles se comportam como pirralhos mimados na maior parte do tempo.

Você sente que há alguma bondade em Logan?

Oh, sim. Acredito que há muita bondade nele. Acho que ele é muito incompreendido. Tudo deu terrivelmente errado. A gente tem esses pequenos momentos - que não se alongam - das cicatrizes nas costas, da história da mãe, da irmã, da relação com o irmão. É aí que ele se torna um ser humano porque está cheio de fraquezas e todos os problemas que todos nós temos no dia a dia, e todas as decisões horríveis que tomamos ou não tomamos. E é isso que nós (como atores) fazemos. Nós refletimos, nós não somos isso. E acho que muitos atores não entendem isso. Eles não entendem a responsabilidade dessa posição. Acham que é sobre, “Oh, eu apenas assumo o personagem e então vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana”. Um problema real que a América tem - e acho que também é disso que trata o nosso programa - é que a América está interessada apenas na busca do individualismo às custas da comunidade. Quando você olha para o teatro europeu, é tudo sobre comunidade e grupos que se aprofundaram e continuaram ano após ano após ano. A América não fez isso. É o conjunto, a comunidade que é importante em qualquer projeto em que você esteja trabalhando como ator. Você tem que criar a comunidade e tem que se comportar em relação à comunidade; não é sobre o seu espaço: “Tenho que fazer isso; só posso fazer isso dessa maneira.” (Palavrão) isso. É um absurdo absoluto (palavrão). Participe. É um jogo. Está participando. É o que as crianças fazem. As crianças não pensam: “Bem, eu sou esse personagem e não posso desperdiçá-lo”. Eles têm o instinto natural de brincar e esquecemos o que é brincar. Desculpe, fim da palestra (risos).