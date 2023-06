The Idol: o que você precisa saber antes de ver a explosiva série da HBO que substitui Succession

A mistura prometida por The Idol, nova minissérie que estreia neste domingo, 4, na HBO e na plataforma de streaming do canal, o HBO Max, inclui cenas explícitas, entorpecentes e música pop. A produção com quatro episódios é estrelada por Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye, também conhecido como The Weeknd.

Jocelyn (Lily-Rose Depp) e Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), em cena de The Idol Foto: Divulgação/HBO

A intenção dos criadores é colocar no ar um drama sobre a fama e o mundo da música. E as reações já começaram conturbadas. A série teve estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes, na segunda-feira, 22 de abril. E, ao mesmo tempo que foi aplaudida de pé por cinco minutos, também gerou críticas inflamadas.

Sobre o que é The Idol

A série conta a história de Jocelyn (Lily-Rose Depp), que sofre um colapso nervoso e acaba por cancelar a última turnê que fazia. Determinada a reconquistar o status de maior e mais sexy estrela pop dos Estados Unidos, ela se envolve com Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye).

Ele é um guru da autoajuda e líder de uma seita, o que acende sinais de alerta nos que rodeiam Jocelyn. O turbulento relacionamento dos dois é recheado de sexo, inclusive com traços de violência. E o entorno preenchido por drogas e caos.

Tudo isso junto levará Jocelyn ao estrelato que tanto deseja ou a jogará novamente - e definitivamente - no fundo do poço?

Continua após a publicidade

Conteúdo explícito

Os criadores de The Idol parece que não se incomodaram com o grau de material explícito que levarão para a TV. De acordo com a Variety, quem assistiu aos dois primeiros episódios na premiére em Cannes viu fotos pornográficas usadas como vingança, cenas de fluidos corporais no rosto de Depp e masturbação com cubos de gelo. Isso além dos bastidores sórdidos das boates e do puxa-saquismo em Hollywood. Mas, apesar do incômodo, a exibição rendeu cinco minutos de aplausos de pé.

No The New York Times, há o questionamento: “isso tudo não é exagerado?”. A resposta é sim, mas é exatamente essa intenção. O texto menciona ainda a coletiva de imprensa na ocasião, em que Levinson foi perguntado como calibrou as cenas de sexo e nudez quase ininterrupta sem passar dos limites.

Ele teria parecido confuso por um segundo, antes de responder. “Às vezes, coisas que podem ser revolucionárias são levadas longe demais.”

Jocelyn (Lily-Rose Depp) sofre um colapso nervoso e acaba envolvida com o guru e lider de seita Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye) Foto: Divulgação/HBO

Quem faz a série

Um dos cocriadores de The Idol e Sam Levinson (“Euphoria” da HBO), ao lado de Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim. No elenco, além de Depp, Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Continua após a publicidade

A minissérie é produzida em associação com a A24, a queridinha de Hollywood nos últimos tempos. Responsável por sucessos como o vencedor do Oscar Tudo em Todo o Lugar o Mesmo Tempo, além de Aftersun, Pearl, Midsommar e Hereditário.

Transtornos no caminho da produção

Outro ponto exaustivamente abordado pela imprensa internacional foram os problemas na produção. Sendo o principal deles o abandono da primeira diretora Amy Seimetz. Ainda em abril de 2022, a Variety trouxe a informação e apontou que a série está sendo reformulada com mudanças no elenco e equipe.

Na época, falava-se em seis episódios para a minissérie, que agora está sendo lançada com quatro.

Conforme a Rolling Stone, cerca de 80% do material estava concluído quando a diretora largou o projeto praticamente sem explicação. E a publicação diz terem havido relatos de que The Weeknd sentiu que o programa estava se encaminhando muito para uma “perspectiva feminina”.

Continua após a publicidade

Trilha sonora

O cantor, rapper, compositor, produtor musical e ator The Weeknd lançou na última sexta-feira, 2, mais uma música da trilha sonora de The Idol. Popular é a primeira colaboração musical dele com a ‘Rainha do Pop’, Madonna. E conta ainda com a participação de Playboi Carti.

Antes, ele já tinha lançado Double Fantasy, a primeira faixa da trilha da série. O álbum completo com as músicas da produção tem data de lançamento prevista para 30 de junho de 2023.

Onde assistir

The Idol assume o lugar de Succession na grade da HBO, às 22h, pelo horário de Brasília. Os episódios também entram simultaneamente no catálogo do streaming HBO Max.