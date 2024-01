‘Um Pesadelo Americano’: Conheça a história real que inspirou o novo documentário da Netflix

O motivo inicial do sequestro, segundo o próprio sequestrador – Matthew Muller, que foi encontrado e preso em 5 de julho do mesmo ano pela tentativa de outro sequestro em Dublin – seria dinheiro. Mas Muller não esperava encontrar Denise, e sim a ex-namorada de Aaron, com quem o homem dividia a casa anteriormente. Muller assume também a existência de três comparsas, com quem variava entre sequestros e assaltos. O sequestrador era ex-fuzileiro naval, e foi condenado a 40 anos de reclusão na prisão federal, sendo posteriormente processado pelo caso Huskins por 31 anos por estupro, roubo e invasão.