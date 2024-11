Vídeo inédito mostra como ‘Cem Anos de Solidão’ foi adaptado para as telas

O vídeo mostra como a obra, clássico do realismo mágico e um dos títulos mais prestigiados da literatura mundial, foi adaptada para as telas. Os diretores Laura Mora (de Os Reis do Mundo) e Alex García López (de The Witcher e Narcos) revelam os desafios enfrentados e suas inspirações, em um processo criativo que buscou honrar o legado de García Márquez.

O atores do elenco principal, Marleyda Soto (Úrsula Iguarán), Claudio Cataño (Aureliano Buendía) e Diego Vásquez (José Arcadio Buendía), também aparecem no vídeo. Confira: