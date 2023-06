‘Warrior Nun’: criador e roteirista confirma retorno da série mesmo após cancelamento na Netflix

O produtor e roteirista Simon Barry confirmou em suas redes sociais que a série ficcional Warrior Nun irá retomar as gravações. A atração havia sido cancelada em dezembro de 2022 após duas temporadas. Barry não deu mais detalhes sobre a produção e veiculação, mas ressaltou que o retorno será “ainda mais épico.”

Cena da série Warrior Nun Foto: Reprodução/Instagram/@warriornunnetflix

“Hoje, estou feliz por oficialmente anunciar que, por causa de suas vozes combinadas, sua paixão e seus esforços incríveis - Warrior Nun vai retornar ainda mais épica do que vocês podem imaginar. Mais detalhes virão em breve! Obrigado!”, escreveu no Twitter.

A série, que foi inspirada nos mangás do mesmo nome, conta a história de uma jovem, Laia Costa, que acorda no necrotério, descobre que está com superpoderes e que é integrante de uma seita secreta de freiras. Ao longo dos episódios ela se depara com a missão de combater e caçar demônios.