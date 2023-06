Os atores Marcos Veras e Laila Garin estarão nos palcos de São Paulo a partir desta sexta, 16, em uma comédia musical da Broadway. Alguma Coisa Podre, ou Something Rotten!, na versão original, estará em cartaz no Teatro Porto, nos Campos Elíseos, até agosto.

Criada por Karen Kirkpatrick e John O’Farrel e adaptada à versão brasileira por Cláudio Botelho, a trama se passa durante o Renascimento. No musical, os irmãos Nick e Nigel Bottom tentam emplacar produções frente ao sucesso do maior dramaturgo da história, William Shakespeare.

Uma previsão de um vidente, então, mostra que, no futuro, “os atores cantarão suas falas”, o que dará origem ao que hoje é chamado de “musical”. A produção é uma sátira ao teatro e ao próprio universo dos musicais. O título, inclusive, faz uma referência a uma frase de Hamlet: “Há algo de podre no reino da Dinamarca”.

George Sauma, Marcos Veras, Wendel Bendelac, Leo Bahia e Laila Garin estream 'Alguma Coisa Podre', em São Paulo, nesta sexta, 16. Foto: Instagram/@musicalpodre/Caio Gallucci/Divulgação

Além de Veras e Garin, nomes como George Sauma, Wendell Bendelack e Leo Bahia também integram o elenco. A produção tem direção artística de Gustavo Barchilon e direção musical de Thiago Gimenes.

O preço dos ingressos varia de R$ 25 (meia-entrada, balcão, preço popular) a R$ 250 (inteira, plateia). Clientes com cartão Porto Seguro e um acompanhante têm direito a 50% de desconto no valor e clientes Porto Seguro, também com um acompanhante, têm direito a 30%.

As entradas podem ser adquiridas através do site da bilheteria Sympla ou presencialmente na bilheteria do Teatro Porto. A temporada tem início nesta sexta e vai até o dia 6 de agosto. As apresentações ocorrem às 20h nas sextas, às 16h e às 20h nos sábados, e às 15h e às 19h nos domingos.

Serviço - Alguma Coisa Podre

Gênero: Comédia-Musical.

Duração: 130 minutos.

Classificação: 14 anos.

Horários: Sextas, às 20h

Sábados, às 16h e 20h

Domingos, às 15h e às 19h

INGRESSOS

- Plateia: R$ 250,00 (inteira) / R$ 125,00 (meia)

- Balcão: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

- Balcão (Preço Popular): R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)*

*Limitado a 50 ingressos por sessão.

CLIENTE CARTÃO PORTO SEGURO MAIS UM ACOMPANHANTE TEM 50% DE DESCONTO

CLIENTE PORTO SEGURO MAIS UM ACOMPANHANTE TEM 30% DE DESCONTO

FICHA TÉCNICA

Elenco: Marcos Veras, George Sauma, Laila Garin, Wendell Bendelack e grande elenco

Produtores Executivos: Renata Borges e Thiago Hofman

Direção Artística: Gustavo Barchilon

Versão Brasileira: Cláudio Botelho

Coreografia/Dir. Movimento: Alonso Barros

Direção Musical: Thiago Gimenes

Figurino: Fábio Namatame

Cenário: Duda Arruk

Design de Som: Tocko Michelazzo e Gabriel Bocutti

Design de Luz: Maneco Quinderé

Visagismo e Perucaria: Feliciano San Roman

Diretora Residente: Vanessa Costa

Assessoria de Imprensa: Trigo Casa de Comunicação

Marketing Cultural: R+Marketing

Fotógrafo: Caio Galucci

Direção de Arte: Gustavo Perrella

Gestão de Projetos: Natalia Egler





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais