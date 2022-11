Prêmio Destaque Imprensa Digital terá primeira cerimônia presencial, no Teatro Faap

Publicidade

O Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID), que celebra o teatro musical exibido em São Paulo, terá, pela primeira vez, um espaço físico para divulgar seus vencedores: o Teatro Faap vai sediar a cerimônia, que acontece no dia 13 de dezembro.

É um passo decisivo na história do prêmio, que já teve quatro edições, todas virtuais. Além disso, novas categorias foram acrescentadas, somando hoje 18, entre artísticas e criativas. Também os fãs poderão participar, com a instituição da categoria Destaque Voto Popular, eleição que vai acontecer no site oficial.

Criado pelo jornalista e ator Joaquim Araújo, o Prêmio Destaque Imprensa Digital teve, em sua primeira etapa de votação, a avaliação do trabalho de mais de 170 profissionais que se envolveram em 30 produções musicais que atenderam ao regulamento, ou seja, que foram apresentadas entre 1ª de janeiro e 31 de outubro de 2022, considerando a realização de temporadas com no mínimo 12 apresentações, com sessões noturnas e público pagante.

Cena do musical Nautopia, de Daniel Salve, com Beto Sargentelli

Um dos grandes trunfos do prêmio, os números musicais especialmente montados continuarão a ser apresentados entre os anúncios das categorias - agora ao vivo. Também haverá o momento Destaque Homenagem, que vai condecorar profissionais que contribuam para a valorização do teatro musical brasileiro de forma histórica e inspiradora.

A lista dos indicados da 5ª edição do DID foi definida na semana passada e é a seguinte:

DESTAQUE COREOGRAFIA

Elcio Bonazzi | Grease - O Musical

Fernanda Chamma | Ney Matogrosso - Homem com H

Floriano Nogueira | Evita Open Air

Kátia Barros | O Pequeno Príncipe - Musical

Marta Melchiorre | A Família Addams





DESTAQUE CENOGRAFIA

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Federico Bellone | A Família Addams

Rogério Falcão | O Pequeno Príncipe - Musical

Rogério Falcão | West Side Story

Zé Henrique de Paula | Sweeney Todd





DESTAQUE ILUMINAÇÃO

Fran Barros e Tulio Pezzoni | Ney Matogrosso - Homem com H

Fran Barros e Tulio Pezzoni | Sweeney Todd

Guilherme Paterno | Nautopia - O musical

Paulo César Medeiros | West Side Story

Valerio Tiberi e Emanuele Aglati | A Família Addams





DESTAQUE VISAGISMO

Alisson Rodrigues | O Bem Amado Musicado

Anderson Bueno | O Pequeno Príncipe - Musical

Cabral e Feliciano San Roman | A Família Addams

Dhiego Durso e Feliciano San Roman | Sweeney Todd

Feliciano San Roman | Evita Open Air





DESTAQUE FIGURINO

Fabio Namatame | A Família Addams

Fabio Namatame | O Bem Amado Musicado

João Pimenta | Sweeney Todd

Lígia Rocha, Marco Pacheco e Jemina Tuany | Evita Open Air

Theodoro Cochrane | O Pequeno Príncipe - Musical





DESTAQUE ROTEIRO ORIGINAL

Anna Toledo | Vingança - O Musical

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Emilio Boechat e Marilia Toledo | Ney Matogrosso - Homem com H

Fernanda Maia | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Vinicius Calderoni | Museu Nacional - Todas as Vozes do Fogo





DESTAQUE LETRA ORIGINAL

Chico César | A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Fernanda Maia | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Lucas dos Prazeres, Ricca Barros, Rosa Peixoto e Vinicius Calderoni | Museu Nacional - Todas as Vozes do Fogo

Zeca Baleiro e Newton Moreno | O Bem Amado Musicado





DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

André Torquato | Tatuagem

André Torquato | West Side Story

Fernando Marianno | Evita Open Air

Marco França | O Bem Amado Musicado

Mateus Ribeiro | Sweeney Todd





DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

Claudia Ventura | A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Ingrid Gaigher | West Side Story

Kiara Sasso | A Família Addams

Marina Mathey | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Pâmera Rossini | A Família Addams





DESTAQUE ATOR

Beto Sargentelli | West Side Story

Daniel Boaventura | A Família Addams

Dudu Galvão | Morte e Vida Severina

Renan Mattos | Ney Matogrosso - Homem com H

Rodrigo Lombardi | Sweeney Todd





DESTAQUE ATRIZ

Andrezza Massei | Sweeney Todd

Giulia Nadruz | West Side Story

Laila Garin | A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Myra Ruiz | Evita Open Air

Verónica Valenttino | Brenda Lee e o Palácio das Princesas





DESTAQUE ATOR/ATRIZ REVELAÇÃO

Cleomácio Inácio | Tatuagem

Dennis Pinheiro | Sweeney Todd

Marina Mathey | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Sofia Savietto | Nautopia - O Musical

Verónica Valenttino | Brenda Lee e o Palácio das Princesas





DESTAQUE ELENCO

A Família Addams | T4F Entretenimento

Brenda Lee e o Palácio das Princesas | Núcleo Experimental

Nautopia - O Musical | Eureka Entretenimento, H Produções Culturais e Pulsar Ideias

O Bem Amado Musicado | Sesc São Paulo e Velloni Produções Artísticas

West Side Story | Santa Marcelina Organização Social de Cultura





DESTAQUE DIREÇÃO MUSICAL

Daniel Rocha | Ney Matogrosso - Homem com H

Diego Salles | Nautopia - O Musical

Fernanda Maia | Sweeney Todd

Rafa Miranda | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Vania Pajares | Evita Open Air





DESTAQUE DIREÇÃO

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Kleber Montanheiro | Tatuagem

Ricardo Grasson | O Bem Amado Musicado

Zé Henrique de Paula | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Zé Henrique de Paula | Sweeney Todd





DESTAQUE MUSICAL BRASILEIRO

A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa | Sarau Cultura Brasileira e Ágapa Criação e Produção Cultural

Brenda Lee e o Palácio das Princesas | Núcleo Experimental

Nautopia - O Musical | Eureka Entretenimento, H Produções Culturais e Pulsar Ideias

O Bem Amado Musicado | Sesc São Paulo e Velloni Produções Artísticas

Tatuagem | Movicena Produções e Cia. da Revista





DESTAQUE MUSICAL ESTRANGEIRO - VERSÃO BRASILEIRA

A Família Addams | T4F Entretenimento

Chicago | IMM e EGG Entretenimento

Evita Open Air | Atelier de Cultura

Sweeney Todd | Del Claro Produções e Firma de Teatro