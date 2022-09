‘Tal Vez’: clássico contemporâneo do balé de Achcar chega a SP

Há cerca de 60 anos, a carioca Dalal Achcar foi convidada a fazer uma apresentação de balé à família real britânica. O espetáculo dividiria espaço com companhias tradicionais da Europa e dos Estados Unidos, e o jeito encontrado por ela para buscar algum destaque em meio a escolas tão tradicionais foi fazer algo pioneiro. Dalal, então, pediu ajuda a amigos - gente como Vinícius e Tom -, bateu na porta de Manuel Bandeira, buscou apoio de embaixadores e criou um balé brasileiro. O resultado agradou tanto que, no fim das contas, a viagem que duraria 15 dias pela Inglaterra se estendeu por mais de quatro meses por diferentes países da Europa.

Cena do espetáculo 'Tal Vez', de Dalal Achcar

O balé brasileiro de Dalal reuniu uma equipe de 32 pessoas e foi feito à base de muito esforço individual. As apresentações pela Europa foram surgindo, e ainda que fossem bancadas pelos empresários que decidiam contratá-las, os custos da companhia sempre eram maiores. A viagem de ida foi parcelada, e o grupo ficou sem dinheiro para voltar. “Levei sete anos para pagar as dívidas”, recorda a coreógrafa.

Dalal Achcar é uma das personagens mais importantes do balé brasileiro, e ainda hoje está à frente da Associação de Ballet do Rio de Janeiro, que fundou em 1956 ao lado de Márcia Kubitschek e Maria Luisa Noronha. A sede fica em um belo casarão na Gávea, na zona sul do Rio, mas isso não significa que as dificuldades financeiras que ela encontrou há seis décadas para desenvolver o balé nacional tenham se dissipado totalmente.

“Aqui no Brasil, o apoio às coisas culturais é muito difícil. A (alta) classe social brasileira não têm o hábito - como tem a americana, a inglesa, a francesa - de dar, o que se chamava antigamente, de mecenato”, diz. “Na França, o maior investimento do governo vai para cultura. Na Inglaterra, o governo banca os prédios, as construções, e é a sociedade, as grandes empresas que sustentam a cultura. Já o Brasil sofre, porque não tem esse hábito.”

Ela ressalta, contudo, que é impossível “o governo prover tudo”. Assim, a Lei Rouanet e outras iniciativas de incentivo à cultura acabam sendo o principal meio de sustentar o balé ou outras manifestações culturais. É por intermédio dela que a Cia de Ballet Dalal Achcar tem mantido suas apresentações. E a mais recente delas, o espetáculo Tal Vez, será exibido em duas únicas apresentações neste final de semana, no Teatro Alfa.

Cena do espetáculo 'Tal Vez', de Dalal Achcar

Apresentado pelo Instituto Cultural Vale, Tal Vez tem coreografia de Alex Neoral e reúne 18 bailarinos. Trata-se de um balé que combina a dança contemporânea com a técnica clássica. A trilha sonora foi inspirada em filmes de Pedro Almodóvar, Ettore Scola e Woody Allen.

A montagem que chega agora a São Paulo levou grande público à Cidade das Artes, ao Teatro Riachuelo Rio e ao Theatro Municipal de Niterói. “A plateia era muito diversificada. O boca a boca foi muito bem feito”, recorda Dalal. Foi assim há seis décadas, quando ela começou a desenvolver um balé brasileiro, e continua sendo assim agora.

Serviço:

Cia de Ballet Dalal Achcar

Tal Vez

Local: Teatro Alfa

Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722 - Santo Amaro

Tels: (11) 5693-4000 | 0300 789 3377

Dias: 24 e 25 de setembro

Horários: Sábado – às 20h; Domingo às 18h

Valor dos ingressos: R$ 100 – inteira / R$ 50 –meia-entrada

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos (sem intervalo)

Ingressos – SYMPLA (clique aqui)

