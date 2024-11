‘A História de Uma Planta’, série sobre a relação do brasileiro com a cannabis, ganha trailer

Nova série do GNT, ‘A História de Uma Planta’ explora a relação do brasileiro com a cannabis Foto: Feel Filmes/Divulgação

A História de Uma Planta, nova série documental do GNT e do Globoplay, ganhou um trailer inédito nesta terça-feira, 26, divulgado com exclusividade pelo Estadão. A produção, que disseca a relação da sociedade brasileira com a maconha, estreia em 15 de dezembro às 23h no canal a cabo, chegando posteriormente ao streaming.

PUBLICIDADE Com entrevistas com especialistas em diversas áreas, como neurociência, história, direito, agronomia e medicina, A História de Uma Planta investiga os usos terapêuticos da cannabis e discute os limites entre o uso médico e recreativo da planta. Além disso, o documentário também apresenta um panorama para a possível legalização da maconha no Brasil, usando outros países ao redor do mundo como exemplo. “A História de Uma Planta surge do nosso desejo de provocar uma discussão panorâmica sobre a cannabis na sociedade brasileira a partir de uma visão afrocentrada”, afirmou Geovani Martins, que dirige e assina o roteiro da série ao lado de Nina Kopko. “Sempre nos incomodou que o grupo étnico-racial mais afetado pela proibição da planta tenha tão pouca representatividade no discurso público. Por isso, trouxemos especialistas negros das mais diversas áreas para compor nosso corpo de entrevistados.”

“A ideia da série surge do nosso desejo de compartilhar nossas pesquisas sobre a planta cannabis com o maior número de pessoas possível. Para desmistificar o assunto, levantar importantes questões sociais em debate e levar conhecimento para quem estiver aberto ou curioso”, complementou Kopko. “E esse desejo vem de uma relação bem pessoal, a partir da nossa observação com familiares e pessoas próximas que, quando tomaram conhecimento, conseguiram vencer seus receios e tabus, e puderam então se beneficiar do uso terapêutico da maconha.”

Confira o trailer de A História de Uma Planta: