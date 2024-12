Autora de ‘Vale Tudo’ comenta mudanças em remake: ‘Machismo e racismo que hoje são intoleráveis’

O elenco da nova versão de Vale Tudo se reuniu no palco da CCXP24 neste domingo, 8. Taís Araújo, Bella Campos, Humberto Carrão, Paolla Oliveira, Renato Góes, Alice Wegmann e Luis Lobianco se juntaram à roteirista Manuela Dias e ao diretor Paulo Silvestrini para comentar a novela, que estreia em 2025 na Globo.

Atores da novela 'Vale Tudo' original em 1988 Foto: Globo / Divulgação

PUBLICIDADE Diversas vezes ao longo do painel, a equipe de Vale Tudo garantiu que, apesar de ser um remake, a trama da novela passará por atualizações. “Foram 33 anos desde a versão original e muita coisa mudou. Não existia internet; o alcoolismo não era considerado uma doença; a gente tinha índices de machismo e racismo que hoje são absolutamente intoleráveis”, disse Manuela Dias. A autora afirmou ainda que a nova versão da novela será bem diferente da original em termos de cenas. “É totalmente diferente no sentido de estrutura.”

“Como toda grande história que é remontada, a gente agrega valores que são relevantes para a nossa realidade”, completou Silvestrini. “Estamos fazendo Vale Tudo para os dias de hoje, para quem viu [a original] e para quem não viu.”

Apesar das mudanças, os criadores garantem que Odete Roitman, agora vivida por Débora Bloch, seguirá sendo a vilã que foi na novela original. “Odete vai ser Odete”, disse Manuela. “Ela vai ser muito má, não vai falar bem do Brasil.”

A grande atualização pela qual a novela passará será em seu formato, que precisará se adequar a um mercado completamente diferente daquele vigente nos anos 1980. “A concorrência [com a Globo] era menor. A preocupação com ganchos era menor, como terminava o capítulo, como ia para o intervalo”, opinou Manuela.

Isso não quer dizer que Vale Tudo deixará de lado sua estrutura de folhetim para se tornar uma série e que continuará tendo cara de novela. “Eu tenho orgulho de fazer novela”, garantiu Silvestrini, veterano das novelas da Globo.

Apesar de terem apenas duas semanas de trabalhos, a produção de Vale Tudo juntou as poucas imagens já feitas da novela para montar um making of, que foi exibido no Palco Thunder, principal espaço de lançamentos do evento, lotado de fãs que celebraram a chegada da nova versão.

Ao fim do painel, Lucca e Una, ex-participantes do reality musical Estrela da Casa, se juntaram ao elenco e equipe para cantar Brasil, música que embalou a abertura de Vale Tudo na voz de Gal Costa e que, assim como a novela, ganhará uma nova versão em 2025.