Diretor de ‘A Fazenda’ revela motivo de não convidar Inês Brasil para o reality

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, reality show da Record, explicou o motivo de não convidar Inês Brasil para a atração.

Em entrevista ao Link Podcast, Carelli mencionou que a intensidade de Inês, conhecida por seu vídeo de inscrição para o BBB em 2012, poderia ser desafiadora em um programa que se estende por mais de três meses.

Ele ressaltou que Inês tem a capacidade de entregar uma grande quantidade de conteúdo em um curto espaço de tempo. No entanto, essa característica pode não se adaptar ao formato prolongado de A Fazenda.

“Eu acho ela incrível, uma personalidade da mídia incrível. Ela entrega muito, mas tudo em pouco tempo. Então, se você tem a Inês no seu podcast, ela vai entregar três meses de conteúdo. Ela entrega muito, mas entrega tudo em pouco tempo. eu não sei se durante 3 meses de ‘A Fazenda’ funciona com essa intensidade”, argumentou o diretor.

O diretor também detalhou o processo de seleção do elenco. A seleção começa com uma lista ampla de possíveis participantes, que é posteriormente refinada em reuniões com a equipe de produção. Somente após essa análise, os contatos são feitos para verificar o interesse dos potenciais integrantes.

Além disso, Carelli deu pistas sobre a próxima edição do programa, indicando a presença de um participante que, anteriormente, expressou arrependimento por ter estado em um reality show. A identidade desse indivíduo, contudo, ainda não foi revelada.