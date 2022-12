‘Estou bem, não precisa se preocupar’, tranquiliza Renato Aragão após ser internado; veja vídeo

Internado, Renato Aragão compartilhou nas redes sociais um vídeo, na noite desta quarta-feira, 7, em que aparece tranquilizando os fãs e amigos sobre seu estado de saúde. “Garotada, eu estou bem, não precisa se preocupar. Eu estou muito bem! Beijos”, disse Renato, sorrindo, em vídeo curto publicado em seu perfil no Instagram.

Mais cedo, o humorista deu entrada no Hospital Samaritano, na zona oeste do Rio de Janeiro, após sofrer um Ataque Isquêmico Transitório (AIT) e precisar ser hospitalizado.

O comediante de 87 anos está estabilizado e se encontra em observação no hospital, sem previsão de alta. “Está sob vigilância neurológica. Se encontra bem e monitorado com muito amor. Agradecemos o carinho”, disse ainda a legenda da publicação.

O AIT é uma interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias que vão para o cérebro. No entanto, diferente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele ocorre de forma temporária, costuma durar menos de meia hora, podendo seguir até 24 horas. Se desentupido em curto período, não deixa nenhuma lesão. Mas, caso o entupimento arterial não seja revertido, pode se tornar um AVC.

“Um AIT inicia igual um AVC, você só vai diferenciar um do outro porque o AIT se diverge e o AVC se instala. Ou porque realmente a artéria não desobstruiu e o AVC se instalou. Ou ainda porque essa obstrução durou tanto tempo que levou a um dano neuronal”, explica o neurologista Marcel Simis, do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da Universidade de São Paulo (USP).

Lívian Aragão, filha do humorista, também fez uma publicação nas redes sociais para tranquilizar o público. “Family first [primeiro a família]. Peguei a primeira ponte aérea farofa x Rio pra ver meu pai. Ele teve um AIT. Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo”, escreveu a atriz, que participava da ‘Farofa da Gkay’, em Fortaleza, quando soube da internação do pai.