Estreias do streaming: ‘The Good Doctor’ e ‘Pedaço de Mim’ são destaques; veja lista

Enquanto os fãs de comédia estão bem servidos com a estreia do longa Um Tira da Pesada 4, quem procura conforto garantido na TV poderá conferir a sétima temporada de The Good Doctor, o último episódio de Trying ou, caso você encontre paz assistindo a uma luta entre kaijus, divirta-se com Godzilla e Kong.

Quem gosta de novela pode aproveitar o lançamento de Pedaço de Mim, o melodrama brasileiro da Netflix.

Juliana Paes e Vladimir Brichta em 'Pedaço de Mim'. Foto: Marcos Serra Lima / Netflix

A seguir, confira os lançamentos imperdíveis da Netflix, Disney+, Globoplay, Max e Apple TV+ para ver neste final de semana:

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley (Netflix)

Eddie Murphy volta ao papel do detetive Axel Foley para mais uma aventura em Beverly Hills. Dessa vez, contando com a ajuda de velhos conhecidos e um novo parceiro, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, ele precisará resolver uma grande conspiração que coloca em risco até mesmo sua filha. No entanto, se tratando de mais um capítulo desta adorada franquia de ação, é claro que Axel não perderá a oportunidade de causar também. LEIA AQUI A ENTREVISTA DE EDDIE MURPHY AO ESTADÃO. Estreia: 3 de julho

The Good Doctor (Globoplay)

A sétima e última temporada do adorado drama médico chegou ao Globoplay. Estrelada por Freddie Highmore, a série acompanha a jornada do Dr. Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo. Conforme ele cresce na profissão e se desenvolve num nível também pessoal, o adorável protagonista soluciona verdadeiros mistérios médicos e dilemas delicados, mas sem perder a doçura.

Estreia: 3 de julho

O Rastreador (Disney+)

Justin Hartley, conhecido por interpretar Kevin em This is Us, é a grande estrela de O Rastreador. Na série, o ator interpreta Colter Shaw, um homem solitário que sobrevive trabalhando como caçador de recompensas, ajudando a polícia a resolver todo tipo de crime. Baseada no livro de Jeffery Deaver, The Never Game, a primeira temporada tem 13 episódios.

Estreia: 3 de julho

Trying (Apple TV+)

Queridinha do Apple TV+, Trying é outra das séries que chegam ao final neste mês. Depois de acompanhar a jornada de Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) até se tornarem pais adotivos, a produção deu um salto temporal considerável. Na quarta temporada, embora o casal seja experiente quando o assunto é criar sua filha adolescente, eles se deparam com um novo desafio: o desejo dela de conhecer a mãe biológica. Exibida semanalmente, Trying lançou o oitavo e último episódio desta temporada nesta quarta, 3.

Estreia: 3 de julho

Godzilla e Kong: O Novo Império (Max)

Lançado em março nos cinemas, o blockbuster Godzilla e Kong: O Novo Império agora está disponível no catálogo da Max. Estrelado por Dan Stevens, Brian Tyree Henry e Rebecca Hall, o novo capítulo da franquia coloca os dois kaijus para enfrentar uma ameaça gigante, que se espreita dentro do nosso mundo. Conforme os dois lutam pela sua sobrevivência e da humanidade, o filme mergulha na origem dos Titãs e desvenda novos mistérios.

Estreia: 4 de julho

Conan O’Brien Must Go (Max)

O comediante Conan O’Brien retoma seus especiais de viagem, agora repaginados para a Max. Depois de falar com fãs ao redor do mundo no seu podcast Conan O’Brien Needs a Friend, ele decide visitá-los. Em quatro episódios, O’Brien conhece a Noruega, a Argentina, a Tailândia e a Irlanda, conhece seus ouvintes frente a frente e, claro, faz suas tradicionais palhaçadas.

Estreia: 4 de julho

Pedaço de Mim (Netflix)

Estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, a nova minissérie nacional da Netflix acompanha o drama de Liana, uma mulher que há muito tempo sonha em ser mãe. Quando finalmente consegue realizar sua vontade, a gravidez vem acompanhada de uma série de dilemas. Isso porque Liana descobre estar grávida de gêmeos, cada um com um pai diferente. Um é do seu marido. Já o outro é resultado do abuso que sofreu. Pensada originalmente como a primeira novela do streaming, Pedaço de Mim tem 17 episódios. LEIA AQUI A ENTREVISTA DO ELENCO AO ESTADÃO.

Estreia: 5 de julho