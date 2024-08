‘Estrela da Casa’: o que já sabemos sobre o novo reality da Globo que estreia na terça

A estreia do Estrela da Casa, novo reality show da Globo, está cada vez mais perto. E como falta tão pouco para a competição começar, o Estadão preparou uma lista de tudo que sabemos sobre o programa, que será apresentado por Ana Clara, que em alguns momentos também vai estar dentro do confinamento com os participantes.

Quando estreia o ‘Estrela da Casa’?

O Estrela da Casa estreia na próxima terça-feira, 13, logo depois da novela Renascer. O programa de estreia também acontecerá no Globoplay.

Quem são os participantes do ‘Estrela da Casa’?

Os nomes dos 14 competidores serão anunciados na noite desta quinta-feira, 8, durante a programação da Globo. Eles vão disputar o prêmio de Estrela da Casa, que também vai pagar R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, além do gerenciamento da carreira, turnê pelo Brasil e uma música em uma novela da Globo.

Como é o formato do ‘Estrela da Casa’?

O reality mistura confinamento com a disputa para ver quem será a nova estrela musical do Brasil. Serão 14 cantores confinados durante 50 dias em busca de uma oportunidade no estrelato e no coração do público. O programa será apresentado diariamente nas telas da Globo e no Globoplay 24 horas por dia.

Como será a dinâmica semanal?

Cada dia terá uma atividade diferente. Na quarta, os participantes escolhem uma música para lançar; quinta é dia da Prova da Estrela, que vale uma imunidade; às sextas, haverá um duelo em que o voto do público salvará um dos participantes; no sábado, a prova Dono do Palco decide mais uma imunidade; no domingo tem formação de Batalha (uma espécie de Paredão), além do público conhecer o Hitmaker, quem teve o single mais ouvido da semana; na segunda, um famoso invade a casa; e na terça tem o Show de Festival, com a dinâmica de votação e eliminação.

Explicando alguns termos:

PUBLICIDADE Hitmaker Para ser sucesso é preciso figurar entre os mais ouvidos. O posto de Hitmaker é a primeira disputa em jogo, toda quarta-feira, quando os cantores lançam um single de seu repertório. Quem tiver a música mais ouvida na semana é o vencedor, que será conhecido aos domingos, ao vivo no programa. Além do título, o Hitmaker ganha o direito de se apresentar no grande Festival do reality show, além de um mimo dos fãs. Estrela da Semana O posto de Estrela da Semana coloca à prova o conhecimento e aprendizados dos participantes durante a competição. Às quintas-feiras, os cantores recebem na casa a visita de especialistas de diferentes áreas do universo musical, participam de um workshop com os convidados, aprendem e trocam experiências. No final, eles precisam desempenhar um desafio proposto pelos profissionais. À noite, no programa ao vivo, os vencedores desta primeira etapa participam da segunda, a Prova da Estrela, que é individual. O ganhador se torna a Estrela da Semana, fica imune, conquista uma vaga para se apresentar no Festival e indica dois participantes para a Batalha.

Dono do Palco

PUBLICIDADE O Dono do Palco será o vencedor de uma prova em que todo tipo de habilidade de um bom competidor de confinamento pode ser testado. A disputa acontece aos sábados, durante o dia. Seu ganhador conquista uma vaga para se apresentar no Festival, imunidade, além do poder de enviar um participante direto para a Batalha. Festival Toda terça-feira é dia de Festival, quando os participantes se apresentam ao vivo, com direito a uma plateia. No entanto, nem todos têm a oportunidade de viver essa experiência. Participam do Festival a Estrela da Semana e o Dono do Palco, vencedores das provas semanais, além do Hitmaker, cujo single foi o mais ouvido na semana. Outros participantes também podem se apresentar no show, mas para isso precisam correr um grande risco, já que as três últimas vagas são ocupadas por quem está na reta de eliminação.

Duelo

Na quinta-feira, a Estrela da Semana indica dois concorrentes para a Batalha, a votação semanal em que o participante menos votado pelo público deixa a disputa. Dos dois indicados, um tem a chance de se salvar de ir para a Batalha por meio do Duelo, que acontece às sextas-feiras. Na dinâmica, os dois indicados escolhem uma música para apresentar ao vivo, em um palco mais intimista, sem plateia. Durante a apresentação, o público decide, em uma votação rápida no Gshow, qual deles escapa: apenas um é salvo e o outro vai para a Batalha.

Batalha

No sábado à noite, ao vivo, mais um nome é indicado para a Batalha, agora pelo Dono do Palco. O participante vai direto para a votação popular. Para completar o trio que disputa a Batalha, falta apenas o mais votado pela casa, que será conhecido no programa de domingo.

Na terça-feira, o “Festival” é a última oportunidade que os três participantes que estão na “Batalha” têm para tentar permanecer na casa, dando o melhor de si na apresentação. Após o término do Festival, Ana Clara revela o resultado da Batalha: dois participantes continuam no jogo e o menos votado deixa a competição.

Jam Session

Acontece toda segunda-feira, durante o dia, no estúdio musical da casa, quando os confinados recebem a visita de um cantor consagrado para um papo mais íntimo e troca de experiências. À noite, durante o programa, o convidado ainda faz um show exclusivo, ao vivo, para todo o público. Quem tiver ganhado o posto de Estrela da Semana vai poder apresentar um número musical com o convidado.

Balada

Na Balada, os confinados vão aliviar a tensão da disputa na pista de dança, aproveitando a companhia uns dos outros, confabulando sobre o jogo e curtindo show no gramado da casa.