Faustão aparece em vídeo no hospital e tranquiliza fãs: ‘estou ainda em tratamento’

Em nova publicação nas redes sociais do filho, João Guilherme Silva, nesta sexta-feira, 18, o apresentador Fausto Silva aparece para falar sobre o atual quadro de saúde e tranquilizar os fãs. “Estou ainda neste tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer, peço que quem goste de mim, reze por mim”, disse sentado em maca do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está hospitalizado.

Faustão, que está com 73 anos, afirmou ter bons acompanhamentos médicos com o cirurgião Fabio Gaiotto e o cardiologista Fernando Bacal. “Por sorte eu ainda não morri, estou preparado para as coisas da vida (...) quem decide é o chefe lá em cima”, afirmou.

Na última quinta-feira, 17, a assessoria do Albert Einstein, havia confirmado hospitalização do apresentador em nota enviada ao Estadão, onde afirmava que o quadro de Faustão é estável e que ele se encontra sob “cuidados intensivos”.

Faustão se despediu no final de julho do Faustão na Band, programa em que esteve à frente por um ano e meio. O anúncio de que o apresentador deixaria a Band após o retorno na emissora veio em maio.

Em nota, a assessoria do apresentador confirmou que a decisão havia sido feita “em comum acordo”. “Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. [...] A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, dizia um trecho.

A apresentação do programa foi assumida pelo filho de Fausto, João Guilherme Silva, e pela jornalista Anne Lottermann.