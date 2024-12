Lucas Martins é encontrado: bombeiros resgatam apresentador da Band que estava desaparecido

Lucas Martins, apresentador da Band, foi encontrado neste domingo, 1.º, por bombeiros, após ter desaparecido, segundo familiares, enquanto fazia uma trilha na região de Itanhaém, no litoral do Estado de São Paulo, no último sábado, 30.

Lucas Martins, apresentador do 'Brasil Urgente', da Band, estava desaparecido e foi encontrado Foto: Reprodução de 'Brasil Urgente' (2024)/Band

Ele estava acompanhado por mais três amigos, todos resgatados e que também passam bem após o ocorrido. Confira ao fim desta reportagem a nota da Band sobre o caso.

Quem é Lucas Martins

PUBLICIDADE O jornalista é conhecido do público principalmente por ser um dos apresentadores do Brasil Urgente, da Band. Ele também é apresentador do podcast Pá Daki Pá Dilá. No I nstagram, se descreve como ultramaratonista trail, acostumado a percorrer distâncias maiores que 70km por dia. Há diversos vídeos em que mostra sua rotina de preparação ou de disputa em corridas dentro de matas. Confira alguns abaixo.

Nota da Band sobre Lucas Martins

“A Band informa que o repórter e apresentador Lucas Martins foi encontrado neste domingo (1) depois de perder contato com a família no final da tarde de sábado enquanto fazia uma trilha com destino a Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a emissora acionou a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que prontamente mobilizaram suas equipes para dar início às buscas.

Graças aos esforços de todos os envolvidos, o profissional e outros três amigos foram localizados, resgatados e passam bem.

A Band manifesta toda a gratidão aos agentes que atuaram incansavelmente para garantir um desfecho positivo.”