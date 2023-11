Måneskin: banda canta hoje no ‘Caldeirão com Mion’; veja músicas

O Caldeirão com Mion de hoje, sábado, 18, recebe a banda italiana Måneskin. Entre as músicas cantadas no programa estão I Wanna Be Your Slave e Honey (Are U Coming).

Marcos Mion recebe o grupo italiano Maneskin no 'Caldeirão' Foto: Trouva/Globo

Estiveram presentes o vocalista Damiano David, a baixista Victoria de Angelis, o guitarrista Thomas Raggi e o baterista Ethan Torchio. Eles comentaram sobre a passagem pelo Brasil no ano passado, quando tocaram no Rock In Rio: “Foi um dos melhores shos que já fizemos”.

O Caldeirão com a banda foi gravado durante passagem da banda pelo Brasil no começo deste mês, em turnê.

Entre outras músicas de sucesso do Måneskin, constam canções como Gossip, The Loneliest e principalmente Beggin’, além de Zitti E Buoni, que lhes rendeu o prêmio de vencedores do Eurovision em 2021.

O Caldeirão com Mion de hoje ainda traz convidados como Késia Estácio, Cosme dos Santos, Paula Burlamaqui e Maria Ceiça, do elenco da novela Elas Por Elas, e Digão Ribeiro, Dhu Moraes, João Côrtes e Ludmillah Anjos, de Encantados, no quadro Tem ou Não Tem.

O programa vai ao ar após o fim do jogo da Taça das Favelas transmitido pela Globo neste sábado, 18 de novembro.