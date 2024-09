Rock in Rio: Cyndi Lauper, sem playback e com cutucão em Trump, mostra por que ainda é diva

A cantora abriu o show com She Bop e All Throught The Night. Em I Drove All Night, deitou na passarela do Palco Mundo. Momento inevitável de euforia do público. No entanto, o que havia de mais precioso estava em sua voz. Ela exibiu agudos ainda educadíssimos. Foi ovacionada.

Em Money Changes Everything se enrolou na bandeira brasileira, que havia sido jogada pelo público enquanto começava a contar que precisou usar o tradutor do Google em uma loja de presentes no Rio. Por duas ou três vezes lamentou não ter aprendido algo em português para agradecer o público. “Nem meu inglês é bom”, disse.

Tudo mera descrição formal do show que não alcança a grandeza de Cyndi Lauper vir ao festival com banda completa. De se expor ao cantar ao vivo, e de verdade, nos tons originais das canções. Não é uma diva do passado. É uma diva de hoje.

Essa construção, Cyndi Lauper fez para além de seu visual excêntrico e clipes emblemáticos. Em vez de canções com letras vazias e descartáveis, ela fez True Colors, de imediata identificação com o público LGBTQIA+ desde que foi lançada, em 1986. Ou, então, Girls Just Want to Have Fun, que recentemente foi parar no TikTok, rede social que, dizem, vejam só, não tem conteúdo.