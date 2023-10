Matthew Perry sofreu com vício em drogas a maior parte da vida e relatou drama em livro; relembre

Matthew Perry, o Chandler de Friends, morreu neste sábado, 28, aos 54 anos de idade. O ator, que viveu o auge da carreira nas décadas de 1990 e 2000, teve diversos problemas com o vício em drogas como álcool e opioides, passando quase metade da vida se tratando em centros de reabilitação passando por tratamentos em busca da sobriedade - chegando a ouvir de um médico que teria apenas 2% de chance de sobreviver.

Entre declarações em entrevistas e trechos contidos em seu livro autobiográfico, Friends, Lovers and Big Terrible Thing, (no Brasil, lançado pela editora Best Seller como Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível) lançado em novembro de 2022, Matthew Perry abordou o tema diversas vezes ao longo dos últimos anos.

Matthew Perry em foto de 14 de abril de 2009. Foto: Phil McCarten/Reuters

Alcoolismo de Matthew Perry começou antes de Friends

Quando começou a gravar Friends, aos 24 anos, já tinha problemas com o alcoolismo. Com o passar dos anos, se agravaram. Perry relata que os colegas de elenco eram compreensivos e pacientes.

“Eles eram como pinguins. Quando um pinguim está doente, os outros pinguins o cercam e o ajudam a se endireitar, andar ao redor dele até que ele possa andar sozinho. Foi isso que o elenco de Friends fez por mim.”

As temporadas que sumiram da memória

Mesmo com o apoio, a situação não era simples. Seu pior momento até então veio numa das últimas temporadas, quando tomava 55 comprimidos de Vicodin por dia e pesava 58 quilos. Em 2016, Matthew disse à BBC Radio 2 que “não se lembra” de três temporadas inteiras de Friends, de tão bêbado que estava quando as filmou.

“Eu não sabia como parar. Não conseguia parar porque a doença e o vício são progressivos. E foi ficando pior à medida que envelheci”.

‘2% de chance de sobrevivência’

Em 2018, diversos problemas de saúde. Pneumonia, explosão de cólon, um período no suporte de vida, duas semanas em coma, nove meses com uma bolsa de colostomia, mais de uma dúzia de cirurgias estomacais.

Sobre os cinco meses no hospital, à época, dizia: “Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chance de sobreviver. Fui colocado em uma máquina de ECMO [pulmão artificial], que faz toda a respiração do seu coração e pulmões. Ninguém sobrevive a isso”.

Em novembro de 2022, o ator revelou que já havia gastado cerca de 9 milhões de dólares tentando se manter sóbrio ao longo dos anos.

A aparência abatida e cansada de Matthew Perry também chamou atenção do público e dos fãs em Friends Reunion, um episódio especial lançado pela HBO Max em 2021.

Morre Matthew Perry

Matthew Perry foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, neste sábado, 28. Segundo informações do site TMZ, a equipe de polícia que atendeu à ocorrência não encontrou drogas no local num primeiro momento.