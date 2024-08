Morre Silvio Santos: de Lula a Bolsonaro, políticos lamentam morte do empresário e apresentador

Autoridades dos Três Poderes expressaram pesar pela morte do apresentador e empresário Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado, 17. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma foto ao lado do fundador do SBT acompanhada de uma legenda que o descreve como “a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do País”.

O então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante evento com Silvio Santos Foto: JF DIORIO/ESTADÃO - 18/4/2002

“Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país”, escreveu Lula no X, antigo Twitter.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destacou o perfil do empresário, a quem descreve como um “exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós”. “Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil”, disse Bolsonaro no X.

Representante do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, definiu Senor Abravanel como o “um dos maiores comunicadores do Brasil”, cuja trajetória é sinônimo de “sucesso empresarial que sempre será exemplo”.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), disse prestou pêsames à família e disse estar orando por Sílvio Santos. “Hoje o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas ‘alguém de casa’: de todas as casas. Com uma voz inconfundível, uma simplicidade cativante e um microfone na lapela, Silvio Santos trouxe alegria para milhões de lares brasileiros”, disse ele na rede social X.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reforçou o reconhecimento da expressão de Silvio Santos para a comunicação em publicação no X e afirmou que a “sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), enviou uma nota de pesar pela morte do empresário, a quem chamou de "nome maior da televisão brasileira". "O Brasil se despede, neste sábado, de Silvio Santos, nome maior da televisão brasileira. A magnitude alcançada pelo carisma, pela versatilidade e pelo talento de Silvio Santos o tornou imprescindível como um dos maiores comunicadores do entretenimento do nosso país. Aos familiares, amigos e a sua legião de fãs, externo meus sentimentos", disse o político mineiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se referiu a Silvio Santos como o "maior comunicador da história do nosso país". "O legado de Silvio Santos vai perdurar e sua voz e brilho serão eternos em nossas memórias.", acrescentou.

No Palácio do Planalto, a primeira expressão de luto com a morte do apresentador partiu do ministro da Casa Civil, Rui Costa. “Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação”, escreveu no X.

Diversos ministros do governo Lula endossaram o reconhecimento à história de sucesso de Silvio como empresário e regente de multidões em seus programas de auditório ao longo das últimas décadas.

“A vida de Silvio Santos se mistura com a do Brasil. Um imenso comunicador popular, que marcou a vida de milhões de brasileiras e brasileiros”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em sua conta no X.