Quem é Ana Paula Renault, jornalista, apresentadora e ex-BBB que falou de namorado casado

Ana Paula Renault, ex-participante do Big Brother Brasil, revelou ter descoberto que o homem com quem estava se relacionando era casado com outra mulher. Ela contou a história em um vídeo no Instagram, em que expôs a situação que viveu com o ex-namorado.

Paula disse que resolveu contar a história depois de presenciar uma amiga “sofrendo por uma traição”. “Eu também fui enganada. Não sou casada com ele, mas estávamos namorando intensamente e eu achava que ele era livre, desimpedido, e estava só comigo”, afirmou.

Ana Paula Renault, participante do BBB 16. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

Mais tarde, o ex-namorado da ex-BBB se pronunciou sobre o caso. O técnico em engenharia Saul Luchtemberg confirmou o caso extraconjugal nas redes sociais, mas alegou que sua privacidade foi “rompida por falta de ética e caráter”.

Quem é Ana Paula Renault?

Ana Paula Renault é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem 41 anos. Ela ganhou fama nacional ao fazer parte da 16ª edição do Big Brother Brasil, reality da TV Globo. É formada em jornalismo, mas não atuava na área antes de entrar na casa.

Continua após a publicidade

No BBB, Ana Paula caiu no gosto do público e se tornou uma das favoritas da edição. Protagonizou brigas e foi a escolhida para um paredão falso que rendeu o bordão “olha ela”, que viralizou na época que o programa estava no ar.

Apesar do favoritismo, Ana Paula acabou sendo desclassificada do reality na sexta semana de confinamento após dar dois tapas no rosto do modelo Renan Oliveira.

Depois disso, a jornalista ganhou uma vaga como repórter no Video Show e chegou a fazer uma participação na novela Haja Coração (2016). O seu contrato com a Globo, no entanto, foi encerrado em 2017.

Em 2018, Ana Paula foi anunciada como uma das integrantes da décima edição de A Fazenda, reality da Record TV. Ela foi eliminado na terceira semana do programa após perder a roça para Nadja Pessoa, que atualmente participa de A Fazenda 15.

Em 2020, a jornalista foi contratada pelo SBT para ser jurada do programa Triturando. Depois, passou um período como uma das apresentadoras do Fofocalizando, até ser dispensada pela emissora.

Ana Paula (ao centro da imagem) durante a sua 'eliminação' no paredão falso no Big Brother Brasil 16. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação

Continua após a publicidade

Em março de 2023, o nome de Ana Paula voltou a ficar em alta após ela protagonizar uma discussão com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante um voo.

Em vídeo gravado por ela, a ex-BBB acusa o parlamento de transfobia por conta de um discurso feito por ele na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Na ocasião, ele vestiu uma peruca loira e fez comentários considerados transfóbicos, apresentando-se como “deputada Nikole”.