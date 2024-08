Sabrina Sato, sobre amor, Nicolas Prattes, carreira e aceitação: ‘Meu melhor momento da vida’

Sabrina diz que ignora os comentários maldosos. Para ela, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre seu relacionamento. Mas acompanha os memes, e se diverte. “Meu preferido é quando falaram que se alguém não encontrou o amor da vida era para ficar tranquila porque talvez ele nem tenha nascido ainda”, conta - e dá uma gargalhada.

Como a moda ajudou Sabrina Sato a se aceitar

Outro assunto sobre o qual a apresentadora ama falar é a sua paixão por moda. Com uma parceria de longa data com o stylist Pedro Salles, Sabrina rouba a cena por onde passa com seus looks ousados, ou até mesmo os mais simples, como no último Baile da Vogue, em que aparece com um look básico da grife Loewe - uma simples calça jeans e uma regata branca.

“Cada look é pensado para contar uma história. Por exemplo, as roupas usadas no Japão são totalmente diferentes das usadas na Itália ou nas gravações do Sobre Nós Dois. Por meio da moda, você conta uma história. Isso é o mais legal de tudo. A moda me fez me aceitar, me fez me ver bonita e eu amo isso tudo.”

E quem parece estar seguindo os mesmos caminhos da apresentadora é a sua filha Zoe, de 5 anos. “A Zoe é cheia de personalidade, já sabe o que quer vestir, ela vê algumas fotos antigas minhas e quer ficar igual. Mas é ela quem decide tudo. Nem no corte de cabelo ela deixa eu me meter. É do jeitinho dela. Uma gracinha, a minha filha é uma versão minha, só que melhor”, finaliza.