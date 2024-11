Dubladora de ‘Os Simpsons’ há 35 anos se despede da série; saiba quem e por quê

THE NEW YORK TIMES - Quando você atende o telefone e ouve uma mulher adulta gritando “E aíííí?” na voz de um garoto de 10 anos, você pode ter certeza de que está falando com Pamela Hayden. Por cerca de 35 anos, Hayden interpretou muitos personagens distintos em Os Simpsons, o seriado animado de longa duração da Fox, mas nenhum com mais exuberância nerd do que Milhouse Van Houten, o infeliz, mas de bom coração, melhor amigo de Bart Simpson.

Na quarta-feira, 20, no entanto, Hayden anunciou que depois de ter interpretado Milhouse desde antes de Os Simpsons ser uma série própria (e ter acumulado uma lista de outros papéis, incluindo o valentão Jimbo Jones e o vizinho docemente piedoso de Bart, Rod Flanders), ela se aposentou da dublagem. Suas últimas performances em Simpsons como Milhouse e Jimbo serão exibidas na noite deste domingo, 24. Hayden, 70, cujas vozes foram ouvidas em vários programas de animação desde os anos 1980, disse em uma entrevista por telefone na quinta-feira que a dublagem não é muito diferente da atuação na câmera. Quando você está se colocando na mentalidade de um personagem de voz, ela disse: "Você está pensando consigo mesmo, o que eu quero? O quanto eu quero isso? O que acontece se eu não conseguir? E Milhouse tem que pensar muito sobre o que acontece se ele não conseguir, porque ele quase nunca consegue."

Personagens de 'Os Simpsons' Foto: 20th Century Fox/Disney

E com a mesma compaixão suave que ela trouxe para suas performances, Hayden disse que entendeu por que Milhouse se tornou o mais duradouro e mais conhecido de todos os personagens que ela interpretou.

“Milhouse é alguém que está passando por momentos difíceis muitas vezes, mas ele não leva para o lado pessoal”, ela disse. “Isso não arruína sua vida. Ele acorda no dia seguinte e ainda sente que as coisas vão melhorar, mesmo que não estejam.”

Hayden falou mais sobre sua história com Os Simpsons, seus planos pós-aposentadoria e a alegria de interpretar Milhouse. Estes são trechos editados dessa conversa.

Pergunta: Você está envolvida com Os Simpsons desde quando, 1988?

Resposta: Na verdade, foi em 1888. Vou fazer uma correção. Estou velho, droga! [Risos.] Os Simpsons eram intersticiais entre as esquetes do The Tracey Ullman Show, e a animação era muito mais bruta do que é agora.

Recebi uma ligação do meu agente de locução e eles disseram, temos esse comercial animado de TV Butterfinger. A única direção que recebi foi, um personagem do tipo Simpsons. Você pode ir muito longe com isso. Eu criei essa voz, e consegui o comercial, e o comercial era muito fofo, e eu pensei, é isso. E então quando Os Simpsons foi para a série, eles me fizeram vir e fazer um teste para ele.

P: Milhouse conseguiu fazer algumas coisas bem interessantes bem rápido na série. Mesmo sendo o ajudante nerd, ele conseguiu uma namorada brevemente na 3ª temporada.

R: Esse foi o melhor momento da vida de Milhouse. Acho que ela acabou em um convento, é assim que as coisas acontecem para Milhouse. Mas não importa porque ele sempre foi apaixonado por Lisa. Ele também não vai ficar com ela. Não sei, talvez ele fique algum dia.

P: Alguns anos depois, houve uma subtrama em que os pais dele se separaram e se divorciaram. Isso te surpreendeu?

R: Bem, foi um escândalo em Springfield, certamente. Sim, fiquei surpresa, mas eles voltaram a ficar juntos para deixar um ao outro infeliz novamente.

P: Muitas das suas leituras de falas de Milhouse transcenderam o programa e se tornaram bordões. Você sabia que seria imortalizada pelo momento em que Milhouse está importunando Bart sobre o peixinho dourado de estimação que Bart alega que seu cachorro não comeu?

R: Não houve um grande dia de [na voz de Milhouse] “Por que eu tenho a tigela?”. “Por que eu tenho a tigela?” Eu não sabia que seria associado a peixinhos dourados ao redor do mundo. Mas há certas expressões que eu pensei que você provavelmente estaria me perguntando, como “Tudo está se resolvendo, Milhouse”.

P: Sim, eu ia perguntar sobre isso também.

R: Lembro-me de um casal que me disse: “Sempre que as coisas estão indo mal na vida, nos vemos e dizemos: ‘Tudo está se resolvendo, Milhouse’”. Não sei bem o que eles queriam dizer com isso, mas pareceu inspirá-los. P: Prometo que só vou perguntar sobre mais uma fala, quando Milhouse encontra seu colega de Shelbyville e observa entre lágrimas: “Então é assim que as pombas choram”. R: As pessoas vêm e me citam falas, algumas delas muito mais obscuras do que isso. E os fãs são muito melhores do que eu em lembrar dos programas. Quer dizer, sério, quando fizemos o lançamento do DVD de Os Simpsons, eles nos mandaram para Nova York e fizeram um teste de perguntas e respostas sobre Os Simpsons. Eu fui péssima. Eu era muito ruim. P: O que você fará agora que se aposentou de Os Simpsons? R: Quero dedicar mais tempo aos meus esforços criativos, que são fazer filmes e escrever. Fizemos um documentário chamado Jailhouse to Milhouse, e não é sobre Os Simpsons, em si. É mais sobre pessoas que caíram nas rachaduras. Tenho um lugar especial no meu coração para garotas carentes e em risco, e eu converso com elas e digo: “Se eu posso fazer isso, você também pode”, porque eu tive alguns anos realmente chatos quando era mais jovem. Eu sinto que Milhouse espelha isso: você não pode ficar desanimado com cada obstáculo que aparece no seu caminho. Haverá um dia mais brilhante amanhã.

P: Então por que gostamos de vê-lo cair completamente de cara no chão?

R: É um pouco como os Três Patetas. Você tem alguém escorregando em uma banana, e então eles se levantam, e então escorregam novamente. Quer dizer, é engraçado. Você só espera que eles não quebrem nada.

P: Você está preparado para o dia em que ligar sua TV e ouvir outra pessoa dublando Milhouse?

R: Seria um pouco estranho? Provavelmente, mas o que eu espero é que alguém não esteja apenas fazendo uma imitação. Claro que eles têm que soar como Milhouse, mas que eles tragam sua própria essência para isso, e sua própria criatividade e escolhas criativas.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.