Streaming: confira 5 estreias para assistir neste fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 17, e no domingo, 18 de dezembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Star+.

Filho da Mãe (Amazon Prime Vídeo)

O documentário mostra cenas dos bastidores do espetáculo Filhas da Mãe, com momentos descontraídos de Paulo Gustavo e a relação com sua mãe. Há também depoimentos de personalidades como Pedro Bial e Ingrid Guimarães falando sobre o legado do ator, que morreu em decorrência de uma internação poc covid-19 em 2021.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (Netflix)

O filme traz a jornada surreal ao subconsciente de um jornalista e cineasta de documentários, Silverio (Daniel Gimenez Cacho), que deixou a Cidade do México com sua família cerca de 20 anos atrás e chegou ao sucesso em Los Angeles, o que é interpretado como uma crítica do premiado diretor Alejandro G. Iñarritu a si mesmo. Após algumas semanas no cinema, fez sua estreia no streaming pela Netflix em 16 de dezembro de 2022.

Segurança de Shopping (Star+)

Frustrado ao tentar entrar para o exército, o protagonista do divertido Kevin James se torna um segurança de shopping acostumado a lidar com conflitos leves. Tudo muda quando um grupo de criminosos armados e experientes arma um atentado ao shopping e ele pode ser a única esperança para detê-los, e ainda impressionar a mulher por quem tem uma paixão. Lançado originalmente em 2011, estreou no catálogo do Star+ em 16 de dezembro de 2022.

Sonic Prime (Netflix)

Boa dica para crianças ou quem é fã do famoso ouriço azul dos games, após um acidente com um prisma mágico do Dr. Eggman, acaba sendo teletransportado para um mundo paralelo em que encontra versões diferentes de seus amigos Tails, Amy e Knuckles. Fez sua estreia em 15 de dezembro de 2022.

Nevasca de Natal (Netflix)

Nesta minissérie de seis capítulos, uma nevasca às vésperas do Natal interrompe o fluxo de voos em um aeroporto na Noruega e faz pessoas com histórias de vida diversas passarem a data juntos pela região, como uma artista famosa, um pianista, uma garotinha frustrada com as brigas dos pais e um Papai Noel. Disponível desde 16 de dezembro de 2022.