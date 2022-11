Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Publicidade

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 26, e no domingo, 27 de novembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Star+.

Wandinha (Netflix)

Inspirada na clássica personagem da Família Addams, a série traz humor ácido e sombrio com Jenna Ortega no papel principal. Wandinha é a filha de Gomez (Luis Guzmán) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) e irmã de Feioso (Isaac Ordonez). Fazem parte do núcleo também Mãozinha, uma espécie de faz-tudo, o estranho Tio Chico (Fred Armisen) e o motorista Tropeço (George Burcea). Mas, à exceção de Mãozinha, eles são meros coadjuvantes.

“Trata-se de uma continuação do legado da Família Addams”, disse Guzmán em entrevista ao Estadão recentemente. “Wandinha está indo para o ensino médio, ela cresceu. Mas a família mantém seus valores. Eles são sombrios, mas se amam muito.” Disponível para assistir desde 23 de novembro de 2022.

Guardiões da Galáxia - Especial de Festas (Disney+)

A inusitada em que os personagens Mantis e Drax procuram o ator Kevin Bacon em sua casa e o perseguem pelas ruas chama atenção na edição natalina da franquia da Marvel, que também conta com a presença de outros personagens conhecidos como Senhor das Estrelas, , Nebula, Kraglin, Rocky e Groot. Fez sua estreia em 25 de novembro de 2022.

Eike - Tudo Ou Nada (Netflix)

O filme conta a história do empresário Eike Batista, que após anos de gloria, viu seu nome envolvido em escândalos, foi condenado à prisão e viu a falência de sua empresa. O longa é baseado no livro homônimo de Malu Gaspar e protagonizado por Nelson Freitas.

Boa Noite Oppy (Amazon Prime Video)

O documentário gira em torno da criação e da ação do Opportunity, rover explorador que a NASA enviou para Marte. Inicialmente, a ideia é que sua missão durasse apenas três meses, mas acabou coletando informações relevantes sobre o planeta vermelho por qquase 15 anos. Estreou em 23 de novembro de 2022.

Maggie - A Vidente (Star+)

A série mostra uma jovem que prevê o futuro de diversas pessoas, mas passa a ter visões sobre si mesma, inclusive sobre seus possíveis pretendentes, o que pode atrapalhar sua vida amorosa. Teve todos os episódios de sua 1.ª temporada disponibilizados em 23 de novembro de 2022 na plataforma de streaming.