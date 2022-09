Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Diversos filmes e séries fazem sua estreia no streaming neste fim de semana, entre a última sexta-feira, 16, este sábado, 17, e o domingo, 18 de setembro de 2022. Confira alguns destaques abaixo.

Bruno Gagliasso em cena da série 'Santo' (2022), da Netflix.

Goodnight Mommy (Amazon Prime Vídeo)

Irmãos gêmeos vão passar algum tempo na casa de sua mãe, mas se surpreendem quando encontram-na com o rosto coberto por bandagens por conta de uma cirurgia na face. Não apenas seu visual está diferente, mas também o seu comportamento. O remake do filme austríaco de mesmo nome de 2014 é estrelado por Naomi Watts e está disponível para assistir no Amazon Prime Vídeo desde a sexta, 16.





Santo (Netflix)

Continua após a publicidade

A série de ficção marca a estreia de Bruno Gagliasso numa série internacional da Netflix. Na trama, disponível desde sexta, 16, Santo, o traficante mais procurado do Brasil, está em Madrid, e agentes terão que se desdobrar para encontrá-lo.





Long Way Up (Apple TV+)

Ewan McGregor (sim, o Obi-Wan Kenobi de parte dos filmes Star Wars) e seu amigo Charley Boorman desbravam as estradas e as belas paisagens das três Américas neste documentário que retrata sua viagem de moto ao longo de 13 países, saindo da Argentina e chegando até o México. Estreia no Apple TV+ neste domingo, 18 de setembro.





Continua após a publicidade

Fate: A Saga Winx (Netflix)

A espera por novos episódios disponíveis na Netflix acabou para os fãs. A 2ª temporada está disponível desde a sexta-feira, 16, com o desenrolar de novas histórias, personagens e efeitos especiais.





Um Assunto Privado (Amazon Prime Vídeo)

A temporada inaugural da série espanhola estreou no Amazon Prime Vídeo na última sexta, 16. O enredo mostra a região da Galícia na década de 1940, quando um assassino em série está à solta, e a jovem Marina Quiroga, aspirante a detetive, busca pistas para desvendar o criminoso.

Continua após a publicidade