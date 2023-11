As estreias deste fim de semana não poderiam estar mais variadas nas plataformas de streaming. Na lista, Netflix, Apple TV+, Paramount +, HBO Max e discovery+.

No destaque, primeira parte da última temporada de The Crown e série biográfica sobre Anderson SIlva. Confira alguns dos destaques abaixo, em ordem de lançamento.

The Crown - 6.ª Temporada - parte 1 (16 de novembro)

A última temporada da série sobre a família real britânica foi dividida em duas partes. A primeira estreia em 16 de novembro. A parte 2 da 6.ª temporada estreia em 14 de dezembro.

Anderson Spider Silva (Paramount+) - (16 de novembro)

A série biográfica de cinco episódios mostra a vida de Anderson Silva desde os primórdios em Curitiba, passando pela conquista do primeiro título internacional, no Japão, até o decolar da carreira e a chegada a campeão mundial. A trajetória, no entanto, o afasta da família e amigos, além de fazê-lo enfrentar diversas dificuldades. Mesclando idas e vindas no tempo, vemos Spider conhecer o amor da vida dele, os dilemas de virar pai e a infância na casa da tia, em busca da verdadeira vocação.

O Melhor. Natal. de Todos! (Netflix) - (16 de novembro)

Uma reviravolta do destino reuniu as famílias de duas amigas bem no Natal. E uma delas está decidida a provar que a vida da outra é boa demais para ser verdade.

Monarch: Legado de Monstros (Apple TV+) - 17 de novembro

A série estrelada por Kurt e Wyatt Russell se passa no “monsterverse”, após a batalha entre Godzilla e os Titãs que destruiu a cidade de São Francisco. A trama segue dois irmãos que vão atrás do que há por trás da organização secreta Monarch. Serão liberados novos episódios semanais até o final da temporada, em 12 de janeiro.

Scott Pilgrim: A Série (Netflix) - 17 de novembro

Inspirado nas histórias em quadrinhos feitas por Beyan Lee O’Malley, que já renderam um filme de mesmo nome estrelado por Michael Cera, a série animada mostra a história de Scott tentando conquistar Ramona Flowers, mas, para isso, tendo que enfrentar alguns de seus ex-namorados. Estreia em 17 de novembro de 2023 na Netflix.

Believer 2 (Netflix) - 17 de novembro

Um detetive dedicado investiga a maior organização de tráfico de drogas da Ásia enquanto tenta encontrar o líder da operação com quem tem assuntos pendentes. Estreia em 17 de novembro de 2023 na Netflix.

Aeroporto Área Restrita (HBO Max e discovery+) - 5.ª Temporada (18 de novembro)

A partir de sábado, 18 de novembro, às 21h10, o Discovery, a HBO Max e o discovery+ estreiam os dois primeiros episódios da quinta temporada de Aeroporto Área Restrita. A série documenta as operações de segurança e inteligência realizadas em aeroportos do país. Nesta temporada, Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.