Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘Agente Stone’ e ‘Império da Dor’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 11, no sábado, 12, e no domingo, 13 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Agente Stone (Netflix)

Gal Gadot interpreta a agente secreta Rachel Stone no longa que é um dos principais investimentos da Netflix no ano. Numa trama cheia de cenas de ação e e efeitos especiais, a protagonista terá que lidar com a desconfiança de seus superiores para ajudar a reverter os impactos de uma sabotagem hacker. Estreia em 11 de agosto de 2023 na Netflix. Leia mais sobre o filme.

Vermelho, Branco e Sangue Azul (Amazon Prime Vídeo)

Filho da presidente dos Estados Unidos, Alex (Taylor Perez) causa confusão (envolvendo um bolo gigante e decorado que vai ao chão) em um casamento da família real britânica. Para evitar problemas diplomáticos, ele terá que fingir uma grande amizade com o príncipe inglês Henry (Nicholas Gallitzine). O período inicial de estranhamento e conflito de personalidades, porém, escala para o desenvolvimento de uma paixão que não pode vir a público. Estreia em 11 de agosto de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Continua após a publicidade

Planeta Estranho (Apple TV+)

Num planeta muito distante, alienígenas azuis e fofinhos têm uma vida muito parecida com a dos seres humanos da Terra. Com foco no absurdo das relações humanas cotidianas, a série é baseada nos quadrinhos de Nathan W. Pyle, que se juntou a Dan Harmon (criador de Ricky e Morty) para essa versão em animação. Estreia em 9 de agosto de 2023 no Apple TV+.

Only Murders In The Building (Star+)

Com Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short e Meryl Streep, a série volta com novos episódios desvendando mistérios a partir de 8 de agosto de 2023 no Star+.

Império da Dor (Netflix)

Continua após a publicidade

A minissérie gira em torno de uma grande empresa farmacêutica que vende, de forma legalizada, remédios opioides viciantes, abordando suas estratégias de venda e divulgação ao mesmo tempo em que retrata a tarefa de uma procuradora que investiga possíveis irregularidades no esquema. Estreia na Netflix em 10 de agosto de 2023.