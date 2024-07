‘Dancinha’ de Tati Machado: relembre o vídeo que viralizou da ganhadora da ‘Dança dos Famosos’

Tati Machado ganhou a final da Dança dos Famosos de 2024 neste domingo, 7. Ao agradecer o prêmio, a apresentadora relembrou o vídeo de uma “dancinha” que viralizou nas redes sociais, referência ao momento em que dançou Tá Ok, de Kevin O Chris e Dennis DJ, no Encontro.

Segundo ela, foi num dia 7 de julho, assim como hoje, mas em 2023, que a situação ocorreu, lhe impulsionando a carreira. "Dancinha que me abriu portas, me fez estar aqui hoje, mudou minha vida e a da minha família", destacou. Tati Machado continuou: "Preciso agradecer a todos que estiveram com a gente nessa jornada e dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo. Isso não tem preço! Dancem!".

Não é a primeira vez que a vencedora da Dança dos Famosos relembra a canção. Em setembro de 2023 ela participou da Batalha do Lip Sync, dublando Tá Ok. Em dezembro do mesmo ano, chegou a dançar a música ao lado do cantor Kevin O Chris durante a premiação dos Melhores do Ano do Domingão Com Huck.