Em atividade aos 93, Tony Tornado não pensa em aposentadoria: ‘meu melhor personagem está por vir’

Aos 93 anos de idade, Tony Tornado continua na ativa: atualmente, está no elenco de Amor Perfeito, novela das 6, como o personagem Frei Tomé. O ator, porém, destaca que ainda não tem planos definidos para encerrar a carreira.

Tony Tornado como Frei Tomé na novela 'Amor Perfeito' Foto: Globo/Divulgação

“Artista não consegue se aposentar, é um eterno empolgado. Ainda tenho muitos sonhos profissionais. Entre eles, fazer o melhor personagem da minha carreira, que ainda está por vir”, afirmou, em entrevista ao O Globo publicada neste sábado, 5.

Sobre a longevidade, Tony Tornado falou sobre seus hábitos: “O segredo é fazer o que gosta, trabalhar a mente com coisas boas, buscar sempre trocar com as pessoas e não se preocupar com as dívidas”.

“Durmo bem cedo e acordo para acordar os galos. Amo trabalhar, mas também curto estar na minha casa e ver bastante televisão. Os filhos estão aí, criados e escrevendo suas histórias. Ainda tenho que escrever muitos capítulos da minha, só que agora usando toda a experiência e sabendo onde pode dar errado”, continuou.