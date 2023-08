‘Vai que Cola’: Cacau Protásio diz que não tem ‘poder de demitir ninguém’ após saída de roteirista

‘Vaia de bêbado não vale’: João Gilberto ‘morria de vergonha’ de briga em show, conta Bebel Gilberto

A cantora lança álbum com repertório do pai e fala sobre sua relação com um dos gênios da bossa nova: ‘Somos impulsivos. Muito! Às vezes, o nervoso (na hora do show) passa como antipatia’, ela analisa