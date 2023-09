Xuxa: O que já se sabe sobre ‘Rainha’, série de ficção sobre a apresentadora

Depois do sucesso de Xuxa - O Documentário, a vida da rainha dos baixinhos será novamente tema para mais uma produção do Globoplay, a série de fiçcão Rainha, que tem previsão de estreia para 2024.

Rainha foi anunciada durante apresentação do Grupo Globo no Rio2C, evento de inovação, e ao todo contará com oito episódios. Confira a seguir tudo que já se sabe sobre a produção.

Quem deve interpretar Xuxa?

Apesar de ainda não termos o comunicado oficial, um nome já aparece como forte candidato para dar vida à rainha dos baixinhos. Segundo o colunista Fefito, do Uol, Giovanna Grigio, conhecida por interpretar Mili no remake de Chiquititas no SBT, em 2013, e Samantha em Malhação Viva a Diferença, na Globo, em 2017, tem sido a maior aposta.

Os rumores tiveram início depois de que a atriz apareceu caracterizada como Xuxa na audição. “Nos bastidores, a assinatura do contrato é dada como certa”, escreveu o colunista. Giovanna teria desbancado nomes como Vitória Strada, Isabela Sartori e Fernanda Marques.

A apresentadora de programa de televisão infantil, Xuxa, durante gravação com crianças em 1988. Foto: JOSÉ BASSIT

Qual será o enredo?

Rainha acompanhará a intimidade e os bastidores do auge da carreira da Xuxa, dos anos 1980 até o início dos 2000.

De acordo com O Globo, a história deve seguir até o período do lançamento do projeto Xuxa só para baixinhos, quando a apresentadora rompeu com Marlene Mattos. A série deverá reproduzir ainda alguns dos momentos marcantes da trajetória apresentadora, como o anúncio da gravidez no Domingão do Faustão.

Que personagens devem aparecer na série?

Além de Sasha, que deve aparecer representada na trama apenas durante a sua infância, Marlene Matos e os pais de Xuxa têm lugar garantido. Aliás, segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a trama deve começar com Dona Alda Meneghel, mãe da apresentadora.

Outros personagens que devem ser representados na série são Ayrton Senna, Pelé e Luciano Szafir, os ex-companheiros de Xuxa. De acordo com o Globo, o amigo Sérgio Mallandro e a primeira paquita, Andréa Veiga, também poderão aparecer.

Com criação e direção de Daniela De Carlo, a obra está em fase de roteiro.