O Afeganistão possui o passaporte mais “fraco” do mundo, com acesso a 26 destinos sem a necessidade de visto, entre 227 destinos diferentes, segundo o Índice de Passaportes Henley de 2024, divulgado nesta semana. O ranking classifica quais passaportes do mundo dão acesso a mais destinos sem necessidade de visto prévio e é organizado pela Henley & Partners, com base em dados oficiais da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

No levantamento, o Afeganistão ocupa a última posição, 103ª. Quatro outros países do continente asiático também aparecem nos últimos lugares da lista: a Síria, no 102º lugar, com acesso a 28 países sem visto antecipado; o Iraque, em 101º lugar, com acesso a 31 países; e o Iêmen e o Paquistão, que estão empatados na 100ª posição, com acesso a 33 destinos.

No Índice de Passaportes da Henley & Partners, que mede o 'poder' dos passaportes, o Brasil aparece entre os 20 primeiros colocados, na 17ª posição. Foto: Polícia Federal/Divulgação