‘45ºC’: Como baterias gigantes e energia limpa podem salvar o Texas, reduto do petróleo, do calor

THE WASHINGTON POST - A onda punitiva de calor que se instalou no Texas está colocando uma pressão sem precedentes no sistema de eletricidade do Estado, fazendo com que as autoridades tenham que se esforçar para manter as luzes acesas e os aparelhos de ar condicionado funcionando.

O calor opressivo durou dias e pode piorar antes que a onda vá embora. Algumas previsões mostram temperaturas acima de 37 ºC em todas as três principais áreas metropolitanas - Houston, Dallas e Austin - tudo de uma vez nos próximos dias. Dezenas de milhões de pessoas no Texas e nos Estados próximos estão sob alerta de calor extremo desde 14 de junho.

Mas o Texas é particularmente vulnerável a falhas de energia porque não consegue obter eletricidade dos vizinhos em uma crise. É o único estado nos Estados Unidos contíguos desconectado da rede elétrica nacional, uma medida deliberada para evitar a regulamentação federal.

“A próxima semana será o verdadeiro teste”, disse Joshua Rhodes, cientista de pesquisa de energia da Universidade do Texas em Austin. “Quase todos os aparelhos de ar condicionado nessas regiões vão precisar de energia ao mesmo tempo.”

As autoridades estaduais estão se voltando cada vez mais para uma tecnologia inesperada: baterias gigantes.

Esses sistemas do tamanho de um caminhão Mack, que podem liberar rapidamente elétrons armazenados na rede quando as usinas de energia falham, desempenharam um papel crucial para evitar interrupções na semana passada, quando temperaturas escaldantes quebraram recordes em todo o Texas. E eles estão renovando o debate sobre o papel da energia limpa na estabilização da rede elétrica do Texas, já que as baterias são ideais para aproveitar a energia eólica e solar.

Os operadores do sistema de energia em todo o país estão observando atentamente para ver como o Texas administra essa crise. Embora a perigosa combinação de altas temperaturas prolongadas e usinas elétricas e linhas de transmissão sobrecarregadas esteja assolando o Texas no momento, ela pode atingir quase qualquer região a qualquer momento. As mudanças no clima e a deterioração das redes elétricas regionais tornam todo o país cada vez mais vulnerável a interrupções de energia por períodos mais longos do ano.

“O Texas está passando pelo que todo mundo no país vai passar de alguma forma nos próximos anos”, disse Aaron Zubaty, CEO da Eolian, que possui e opera grandes projetos de armazenamento de energia. “Os sistemas não são necessariamente projetados para operar nesses tipos de eventos prolongados no limite das especificações de concepção e engenharia...Esses são os tipos de eventos climáticos que podem causar coisas estranhas que ninguém jamais pensou em todos os tipos de instalações”.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que “o calor opressivo e persistente se tornará cada vez mais perigoso e potencialmente mortal” em grande parte do Texas, e que muitas áreas do estado “já experimentaram um número recorde anual de horas de leitura de índices de calor perigosamente elevados”.

Espera-se que esse clima escaldante se estenda até a próxima semana, com o serviço alertando que a duração da onda de calor pode torná-la particularmente mortal.

Cidades em todo o Texas estão relatando a quebra de recordes de alta temperatura. No aeroporto de San Angelo, o termômetro atingiu 45ºC no meio da semana, superando o recorde - estabelecido há apenas um ano - em três graus.

As altas temperaturas são agravadas pela umidade espessa, intensificando o impacto e o risco à saúde. Ela mantém o calor preso em edifícios que poderiam esfriar durante a noite, deixando-os ainda quentes quando o sol nasce pela manhã e as temperaturas sobem novamente.

Do outro lado da fronteira, no México, a situação parece ainda pior. A rede elétrica do país está no limite, pois as temperaturas ultrapassaram os 37ºC em várias regiões. Várias mortes foram relatadas, segundo informações da imprensa local, que também relataram que as pessoas estavam dormindo na rua na cidade de Huetamo, onde a falta de energia persistiu por dias.

No Texas, a rede se manteve até agora, apesar do calor mais extremo do que muitas partes do estado já enfrentaram.

O papel de destaque que o armazenamento em bateria está desempenhando para a manutenção de energia é uma boa notícia para as empresas de energia limpa, que têm lutado contra os esforços do lobby dos combustíveis fósseis para colocar a culpa pelos problemas de eletricidade do estado na crescente participação de fontes renováveis em seu mix de energia.

O armazenamento em bateria é uma vantagem para a energia eólica e solar, uma vez que é possível captar e armazenar a energia gerada em momentos em que ela pode não ser necessária e, em seguida, disponibilizá-la aos contribuintes nos horários de pico.

Mas em meio a essa emergência de calor, as baterias também se mostraram úteis para socorrer usinas de energia mais tradicionais.

Quando uma grande central de carvão foi desligada durante o horário de pico desta semana em meio ao estresse do calor extremo, a energia que estava sendo armazenada em baterias em outras partes do Texas foi rapidamente enviada para carregar a rede durante a noite. As baterias também foram cruciais para manter a energia ligada quando uma usina nuclear apresentou problemas e foi desligada no início da semana, disse Doug Lewin, um consultor de energia do Texas.

A rede elétrica rapidamente se torna vulnerável a interrupções quando uma usina é desligada inesperadamente. As baterias, assim como pequenos geradores de gás de reação rápida, são capazes de repor essa eletricidade imediatamente. Esse tipo de energia de reserva não estava disponível no Texas em 2021, quando a tempestade de inverno Uri provocou falhas em várias usinas, deixando milhões de texanos congelando no escuro por dias em um dos maiores apagões da história recente dos EUA. Pelo menos 246 pessoas morreram durante a tempestade.

Desde então, o Texas se tornou líder nacional de armazenamento em baterias, com quase um terço da capacidade do país, de acordo com a S&P Global Commodity Insights. Só a Califórnia possui mais. O Texas planeja quase dobrar a quantidade de armazenamento em bateria em sua rede no próximo ano, disse Lewin.

A proliferação de tal armazenamento provavelmente impulsionará o desenvolvimento eólico e solar no estado, mesmo durante um período em que as tecnologias estão sob cerco no Capitólio do Texas.

“Grande parte desse armazenamento está disponível online como uma espécie de apólice de seguro caso algo apresente problemas”, disse Rhodes. “Mas, uma vez no sistema, pode fazer mais do que apenas nos ajudar durante emergências. Pode ajudar a apoiar as energias renováveis.”

A energia eólica e solar, disse Rhodes, pode ser colocada nas baterias quando o sol está forte e o vento está uivando, mas a demanda por eletricidade é baixa, e depois vendida aos contribuintes quando eles precisam. As unidades de bateria estão entrando em operação ao mesmo tempo em que o Texas está expandindo amplamente seu uso de energia solar, com o estado a caminho de superar a Califórnia neste verão na produção de eletricidade a partir de parques solares em grande escala.

“É uma coisa particularmente boa de se ter na rede do Texas”, disse Rhodes. “É possível aproveitar a energia do mesmo sol que está superaquecendo nossos edifícios e gerando tanta demanda por eletricidade para resfriá-los.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES