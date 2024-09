Número de empresas de tecnologia em São Paulo cresce e chega a 340 mil; veja no mapa onde elas estão

‘O Brasil está vivendo um golpe em câmera lenta com as ações do STF’, diz cientista político

Coração do mercado financeiro e de capitais do País, a Avenida Brigadeiro Faria Lima concentra hoje uma infinidade de companhias, que vão dos tradicionais bancos aos gigantes da tecnologia. Não à toa, segundo o levantamento da prefeitura de São Paulo, os distritos cortados pela via estão no topo do ranking de regiões com o maior número de negócios em inovação.

Na primeira posição, o Itaim Bibi é a região com maior número de negócios: 19.760 CNPJs cadastrados no segmento de inovação e tecnologia. Ainda no top 5 desse ranking estão os distritos da Bela Vista (15.602), Jardim Paulista (15.043), Pinheiros (12.270) e Vila Mariana (10.804). Juntas, essas cinco regiões concentram 21% dos negócios de tecnologia, ou um quinto de todas as empresas do setor dentre os 97 distritos que integram o levantamento.