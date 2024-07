Demolições dão lugar a apartamentos de R$ 18 milhões na falta de terrenos no Itaim Bibi

A conta clássica do setor, de destinar 20% do valor do projeto para a compra do terreno e 50% para a construção, não se aplica aos empreendimentos do Itaim Bibi, onde o custo do terreno pode chegar a 30%. O que permite a viabilidade dos edifícios residenciais é o valor cobrado por metro quadrado em apartamentos no bairro. Novos projetos chegam a custar entre R$ 40 mil e R$ 55 mil o m², resultando em preço final entre R$ 10 milhões e R$ 18 milhões por apartamento.

Empresas como Global Realty Brasil, SDI e Idea!Zarvos têm projetos viabilizados por demolições no bairro. Além da proximidade a centros comerciais, o Itaim Bibi oferece uma vista mais livre do que na maior parte da cidade, devido ao zoneamento dos Jardins, que evita a construção de prédios altos. Segundo especialistas, além de fatores como localização, projetos assinados por arquitetos renomados e áreas de lazer completas, a vista da janela é um dos diferenciais buscados por compradores do segmento de luxo.