AgroGalaxy fecha metade das lojas e faz centenas de demissões em nova fase da reestruturação

De acordo com comunicado divulgado pela companhia nesta quarta-feira, 16, e informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a AgroGalaxy passou a operar com 74 unidades, localizadas nas Regiões Sul, Sudeste, Cerrado Oeste e Cerrado Leste, áreas que apresentam “maior potencial de geração de caixa”. Antes da reestruturação, a empresa operava com 169 lojas e um quadro de 1,7 mil trabalhadores. Com as demissões e o fechamento de unidades, a força de trabalho da companhia foi reduzida para 1.150 profissionais.

As mudanças fazem parte de um esforço mais amplo da empresa para ajustar sua estrutura e otimizar os custos operacionais. Em fevereiro de 2024, a AgroGalaxy já havia fechado 19 lojas e eliminado 80 vagas em funções administrativas. Essa nova fase de reestruturação dá continuidade às medidas tomadas ao longo do ano, com foco na sobrevivência financeira da empresa em um ambiente de negócios desafiador.