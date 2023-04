BSBIOS agora é Be8: uma empresa global de energias renováveis

Ao completar 18 anos, a BSBIOS atualizou a marca e agora é Be8. A mudança reflete o crescimento estratégico e o processo de internacionalização da líder nacional em produção de biodiesel, que se consolida como companhia de tecnologia global, focada em energias renováveis. “Chegamos à maioridade com uma visão muito otimista do futuro”, diz Erasmo Carlos Battistella, fundador e presidente.

A nova marca reforça a crença no papel essencial das energias renováveis para tornar o planeta mais verde e sustentável. Além da ressignificação do “B” de BSBIOS, que agora evoca o verbo em inglês “to be” (ser/estar), o número oito remete à ideia de circularidade, de infinito. A soma desses símbolos resulta em uma marca que sintetiza a visão da empresa e pode ser assimilada nos mais diversos países e culturas.

Integrante da holding ECB Group, a Be8 foi fundada em 2005, no Rio Grande do Sul. Hoje, conta com um escritório em São Paulo e unidades produtivas em Passo Fundo (RS) e em Marialva (PR). No ano passado, segundo Estudo de Impacto Econômico realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a empresa foi responsável por 17,38% do PIB de Passo Fundo e por 44,41% do PIB de Marialva.

A Be8 também anunciou investimento em uma nova unidade produtiva de etanol na cidade gaúcha, que será responsável pela maior produção de etanol em grande escala no Rio Grande do Sul. Quando a instalação for concluída, a unidade produzirá 220 milhões de litros de etanol (anidro ou hidratado) e 155 mil toneladas por ano de farelo para a cadeia de proteína animal.

Expansão sólida

Além de atender clientes em 13 Estados brasileiros, a Be8 exportou para 12 países da Europa, Ásia e África ao longo do ano passado. No início de 2023, fez a primeira venda de biodiesel em escala comercial para os Estados Unidos, operação realizada com o registro da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental). “O sucesso dessa operação é um reconhecimento da qualidade da nossa produção”, comemora Battistella.

A Be8 tem operações em dois outros países. Na Suíça, conta com um escritório e ainda produz biodiesel a partir de óleo de cozinha usado (UCO, na sigla em inglês). A planta adquirida em 2022 fortalece a presença no país, onde o grupo já dispunha de uma plataforma de comercialização focada principalmente no mercado europeu. No Paraguai, adquiriu o complexo La Paloma, para o esmagamento de soja e a produção de biodiesel. Também em território paraguaio, desenvolve o projeto Omega Green, que produzirá biocombustíveis avançados e atenderá setores estratégicos, como os de transporte aéreo, terrestre, ferroviário e naval, e seus compromissos para descarbonização do planeta.

Foto: Diogo Zanatta

No balanço do ano passado, a empresa alcançou receita de R$ 9,6 bilhões, crescimento de 9% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo que o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 354 milhões, aumento de 12% sobre o apurado em 2021. Esses resultados refletem a expansão da capacidade produtiva e o avanço de preços subsequente à valorização das matérias-primas. Com a produção de 889,1 mil m³ de biodiesel, a companhia manteve a liderança em volume produzido no país, com 14,24% do market share do setor.

Sustentabilidade

A essência da Be8, ao atuar em energias renováveis, está conectada a princípios de sustentabilidade. A empresa também estabeleceu a meta de se tornar carbono neutra até 2030. O plano de descarbonização, apresentado em detalhes na mais recente edição do Relatório de Sustentabilidade, envolve uma série de medidas de redução e mitigação de emissões diretas e indiretas, sempre com base na iniciativa SBTi (Science Based Targets Initiative, Alvos Baseados na Ciência).

No ano passado, a Be8 levantou R$ 100 milhões em crédito com o banco Santander por meio de linhas de financiamento verde (ESG Linked Loan), que oferecem taxas de juros mais atrativas para empresas que se comprometem com contrapartidas socioambientais ou de governança fixadas em contrato. Foram estabelecidas contrapartidas associadas a programas da empresa, como o Fornecedor Sustentável, criado para estimular a adoção de políticas e práticas ESG na cadeia de matéria-prima – o fornecedor recebe capacitação para aperfeiçoar sua gestão e conquistar certificações.

“A Sustentabilidade norteia o nosso modelo de negócios e permeia todas as nossas relações e interações”, descreve o presidente da Be8. “Buscamos o desenvolvimento sustentável, o progresso econômico, social e ambiental nas comunidades em que atuamos. Queremos um planeta mais sustentável para as futuras gerações.”