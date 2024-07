Nikolas extrapolou a imunidade parlamentar ao chamar Lula de ladrão? Veja o que dizem especialistas

Para Thiago Pádua, professor de Direito Constitucional, Nikolas deverá provar no julgamento realizado pelo STF que não teve a intenção de ferir a honra do presidente. Contra o parlamentar, Pádua observa que a palavra “ladrão” foge do escopo dos termos jocosos incluídos no precedente aberto por Rosa Weber.

“A expressão ‘ladrão’ possui contexto próprio e significado conhecido que não parece ser jocoso, mas sim ofensa à pessoa, que renderá ensejo para que o parlamentar prove sua inocência, pela ausência de dolo, autoria e materialidade”, afirmou.

STF abriu inquérito para apurar declaração de Nikolas em abril

Em abril deste ano, o ministro Luiz Fux do STF abriu um inquérito contra Nikolas após um pedido do Ministério da Justiça. No mês passado, a Polícia Federal (PF) concluiu que o parlamentar cometeu crime de injúria, mas não o indiciou pelo fato de o delito ser considerado de menor potencial ofensivo.

O Código Penal brasileiro estabelece que a pena para crimes contra a honra do presidente da República ou contra pessoas com mais de 60 anos seja aumentada em um terço. Na denúncia enviada pela PGR a Fux, é solicitado o cumprimento desse estatuto com o agravante de o ocorrido ter sido divulgado nas redes sociais.

A PGR propõe que sejam realizadas uma audiência preliminar e uma transação penal, que é uma espécie de acordo feito para o arquivamento do processo. Nikolas terá um prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa prévia sobre a denúncia.