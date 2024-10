Produtor de café com práticas sustentáveis poderá ter desconto no seguro rural

BRASÍLIA - O Ministério da Agricultura, o Conselho Nacional do Café (CNC) e a Organização Não Governamental (ONG) ProNatura Internacional deram início ao projeto “Cafeicultura Brasileira Sustentável - Sistema de Compensação de Crédito de Carbono na Apólice de Seguro Rural no Brasil”. A ideia do governo é conceder descontos na apólice de seguro rural a produtores de café com práticas agrícolas sustentáveis a partir do sistema de compensação de créditos de carbono.

O projeto será iniciado com a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel), no sul de Minas Gerais, em fase piloto em 60 mil hectares de cafeicultores cooperados. De acordo com o ministério, a Cocatrel tem 8,5 mil produtores cooperados em 125 municípios, sendo aproximadamente 80% com propriedades de área entre 5 e 12 hectares.

Os detalhes foram alinhados na semana passada em reunião do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, com o presidente do CNC, Silas Brasileiro, o presidente executivo do ProNatura Internacional, Marcelo de Andrade, e o presidente da Cocatrel, Jacques Fagundes Miari. O projeto prevê que produtores cooperados da Cocatrel que adotem práticas sustentáveis que reduzam a emissão de carbono poderão utilizar os créditos de carbono na bonificação da apólice do seguro rural. As métricas ainda serão estabelecidas por instituições financeiras internacionais parceiras do projeto, de acordo com o ministério.

Entre as práticas avaliadas, o projeto vai considerar adubação verde, plantio de culturas de cobertura que evitam a erosão do solo, ampliação do uso de compostos orgânicos, entre outros, informou o ministério.