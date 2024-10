‘Combustível do Futuro’: biometano pode ganhar espaço do diesel em caminhões, diz CEO da Abiogás

RIO - Com a sanção presidencial do Projeto de Lei do Combustível do Futuro, na semana passada, o biometano ganha pela primeira vez uma política pública no País, o que deve ajudar a deslanchar o biocombustível no mercado brasileiro, disse ao Estadão/Broadcast a presidente da Associação Brasileira do Biogás (Abiogás), Renata Isfer.

PUBLICIDADE Apesar de ainda depender de regulamentação, o sinal que será dado ao mercado pela nova lei pode acelerar a substituição do diesel pelo biometano, principalmente em caminhões, um mercado que, segundo a executiva, está pronto para receber o novo combustível. O biometano é produzido a partir do biogás, que por sua vez tem como origem resíduos orgânicos, e custa mais barato que o diesel fóssil, além de emitir 89% menos gases efeito estufa (GEE) do que o gás natural, considerado o combustível da transição energética. “É um ganho duplo. Você está descarbonizando os dois lados (resíduos e biometano), para produzir e para usar. Você resolve dois problemas”, avaliou Isfer.

Previsão da Abiogás é a de que, até 2032, o parque do biocombustível chegue a 194 plantas, diz Renata Isfer Foto: Felipe Rau/Estadão

Atualmente, apenas oito unidades possuem autorização para comercializar biometano no Brasil, com uma produção de 614.681 metros cúbicos normais por dia (Nm3/d), enquanto 29 aguardam autorização. A previsão da Abiogás é de que, até 2032, o parque do biocombustível chegue a 194 plantas, com produção estimada de 7,9 milhões de Nm3/d. Em 2025, a expectativa é de que o Brasil já esteja produzindo 3 milhões de Nm3/d, informou.

A executiva explica que entre as vantagens para o biometano na nova Lei do Combustível do Futuro está a certificação da garantia de origem, passo fundamental para os investimentos no segmento. “E isso é muito importante para as empresas que querem descarbonizar, porque ela tem como provar. Porque sem um certificado, você só consegue dizer que você usou biometano se você comprar e chegar com um caminhão (com o produto)”, disse Isfer.

A nova lei permitirá também a injeção de biometano nos gasodutos existentes no País, devido à similaridade física com o gás natural.

“Se alguém comprar no mercado livre o biometano, e ele for injetado em uma malha de gasoduto, essa pessoa vai poder dizer, olha, apesar da molécula não ser exatamente a mesma, foi injetado na rede de gasodutos, então, eu usei biometano”, explica, fazendo um paralelo com o I-REC do setor de energia elétrica, ou Certificado Internacional de Energia Renovável, comprova que a energia elétrica consumida por uma empresa ou empreendimento é gerada a partir de fontes renováveis.

Ela destaca que a certificação é fundamental para exportação, por exemplo, não apenas do biometano, mas da amônia produzida a partir do biocombustível. “Com a comprovação da origem, a taxação no mercado europeu é bem menor do que uma amônia que não é verde”, ressaltou.

Estrada

A partir da sanção, Isfer vê como principal mercado o abastecimento de caminhões, que devem ter incentivos para adotar o novo combustível, como a redução do pedágio ou de alguma tributação. Como o biometano é mais barato que o diesel, o dono do veículo teria retorno do investimento entre dois e três anos, estimou. Para ajudar a desenvolver esse mercado, a executiva cita o projeto dos chamados “corredores sustentáveis”, que já estão sendo planejados em cidades como Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo.

O projeto dos “corredores sustentáveis”, ou seja, a existência de postos de abastecimento de biocombustíveis como o biometano ao longo das rodovias vai estimular a troca dos veículos, aposta Isfer, lembrando que o programa dos corredores foi iniciado no governo anterior e ganhou o nome de Plano Nacional de Mobilidade Verde (Mover) neste governo.