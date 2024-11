Carrefour Brasil admite suspensão de fornecimento de carne, mas afirma que não há desabastecimento

Entre os frigoríficos que aderiram à interrupção estão JBS, Marfrig e Masterboi, que não se manifestaram publicamente. Somente a Friboi, marca de carnes bovinas do JBS, responde por 80% do volume fornecido ao grupo de origem francesa, sendo que na rede Atacadão o fornecimento da marca é de 100%, de acordo com estimativas da indústria. O JBS cancelou a saída de produtos das fábricas e dos centros de distribuição que seriam destinados ao Grupo Carrefour Brasil imediatamente, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

A estimativa do mercado é de que a partir desta segunda-feira, 25, os efeitos da suspensão das entregas comecem a ser percebidos nas gôndolas da rede, já que se trata de mercadoria resfriada e/ou congelada com estoques limitados. A decisão da indústria foi endossada pelo governo, que cobrou do setor uma “ação enérgica” contra o boicote da empresa na França.

A represália da indústria foi imediata à declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, que anunciou na quarta-feira, 20, que a rede pararia de vender carne do Mercosul nas lojas francesas. Um dos frigoríficos cancelou no mesmo dia o envio de caminhões que abasteceriam 50 unidades do Carrefour. A indústria cobra uma retratação pública de Bompard para retomar o abastecimento.