Energia solar e animais no mesmo local: o novo jeito dos fazendeiros americanos de ganhar dinheiro

No projeto de produção e armazenamento de energia solar Azure Sky, no condado de Haskell, no Texas, 700 mil painéis fotovoltaicos se estendem em fileiras uniformes pela paisagem desértica, brilhando sob o sol implacável do verão. Sob os painéis, centenas de ovelhas Dorper pastam nas gramas Bermuda e Johnson, conduzidas por dois border collies chamados Bucky e Johnny.

As ovelhas pertencem a Chad Raines, proprietário da Key Farms em Lamesa, Texas, e fazem parte de uma nova iniciativa chamada “pastoreio solar”. Além de fornecer um serviço de corte de grama de baixo custo e ecologicamente correto para empresas de energia, Raines gerencia uma área de geração de energia solar que fornece cerca de 586 gigawatts-hora por ano para o crescente setor de energia solar do Texas.

Ovelhas entre os painéis solares da Azure Sky, no Texas Foto: Ramsay De Give/The Washington Post

Ovelhas entre os painéis solares da Azure Sky, no Texas Foto: Ramsay De Give/The Washington Post

"Nós ainda cultivamos e fazemos tudo o que costumávamos fazer", disse Raines, "menos por baixo dos painéis solares". De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a descarbonização da rede elétrica até 2050 exigirá que a energia solar forneça quase metade de toda a produção de energia do país, em comparação com apenas 3,4% atualmente. Para atender a essas metas climáticas impostas pelo governo federal, o setor de energia solar precisa de terras, e muitas. Mas muitas áreas rurais e predominantemente conservadoras continuam hostis à energia renovável.

“A ameaça mais existencial ao nosso setor não são as pandemias globais, não é quem está na Casa Branca, não são os problemas da cadeia de suprimentos ou a guerra na Ucrânia”, disse Matt Beasley, diretor comercial da Silicon Ranch Corp. “É a oposição local, toda centrada em questões de uso da terra.”

Como resultado, centenas de projetos de energia eólica e solar fracassam a cada ano.

Sistemas agrovoltaicos energizam fazendas em dificuldades

Como fazendeiro de algodão de quarta geração no oeste do Texas, Raines passou por uma seca de várias décadas que reduziu sua produção, enquanto as despesas e as dívidas aumentavam. “Eu estava vendendo algodão por quase o mesmo preço que meu avô vendia”, disse Raines, dirigindo para o oeste de Lubbock em direção à Azure Sky, enquanto os campos de algodão de pontas brancas e sorgo de folhas verdes faziam a transição para colinas onduladas de terra de mesquite (um arbusto comum na região) . “Se eu tivesse ficado com o algodão, teria falido.”

Chad Raines e os dois border collies que o ajudam no pastoreio Foto: Ramsay De Give/The Washington Post

Raines ouviu falar de pastagem solar pela primeira vez em 2021. Originada na Grã-Bretanha na década de 2010, a prática se expandiu em grande parte por meio do boca a boca. O fascínio foi imediato. “Você está sendo pago para pastorear suas ovelhas”, disse Raines, cujo contrato com empresas de energia solar proporciona uma renda estável enquanto ele administra preços agrícolas mais voláteis.

O sistema agrovoltaico - a prática de compartilhar energia e produção de alimentos no mesmo terreno - pode incluir uma série de práticas agrícolas, como agricultura, apicultura, agrofloresta, aquicultura e pastoreio solar. O pastoreio solar representa a maior parte do setor agrovoltaico nos EUA, com mais de 200 locais que representam mais de 200 km² de terra, de acordo com Jordan Macknick, analista líder de energia-água-terra do Laboratório Nacional de Energia Renovável.

“Para aqueles que querem que a agroenergia seja bem-sucedida, queremos ver pesquisas e incentivos para que as empresas de energia solar façam esses investimentos e acomodem práticas como o pastoreio solar”, disse Lexie Hain, diretora de agroenergia e gerenciamento de terras da empresa Lightsource bp e fundadora da American Solar Grazing Association.

Raines agora administra 4 mil ovelhas em seis locais de energia solar no Texas e um no Arkansas, gerenciando a vegetação para reduzir a sombra e o risco de incêndio para as empresas. Seu filho mais velho supervisiona o local do Arkansas, sua mãe ajuda com as finanças e seu pai “aposentado”, Joe, ajuda com a operação no Texas.

“Acho ótimo”, disse Joe Raines, 75 anos, falando do assento do motorista de um ‘side-by-side’, um veículo semelhante a um buggy que ele usa para pastorear ovelhas. “Isso só vai crescer.”

Joe Raines (D), fazendeiro aposentado que hoje ajuda a cuidar da Azure Sky Foto: Ramsay De Give/The Washington Post

Este ano, o maior projeto de geração solar de Ohio foi aprovado em parte porque incorporou 16 km2 de terras agrícolas e mil ovelhas. Os ambiciosos planos para a energia agrovoltaica arrefeceram as preocupações dos oponentes sobre a perda de terras agrícolas e convenceram os reguladores de que o local atenderia ao interesse público, disse Matthew Eisenson, que acompanha as barreiras legais ao desenvolvimento de energia renovável em todo o país no Sabin Center for Climate Change Law da Universidade de Columbia.

“É isso que venderá o projeto aos proprietários de terras e aos conselhos municipais do condado”, disse Raines. “Tenho plena expectativa de que, em algum momento, o governo dirá que, se você estiver ocupando terras [agrícolas], deverá incluir a energia agrovoltaica”.

Pastagem solar e produção de gado

Há um interesse crescente em pastorear gado sob painéis solares. Este ano, o Departamento de Energia lançou o Prêmio Large Animal and Solar System Operations (LASSO), que oferece milhões de dólares para pesquisas sobre desenvolvimento solar e pastoreio de gado. O potencial é imenso, já que a produção de gado é o setor agrícola mais importante, com a produção de carne e laticínios respondendo por 44% de todas as terras agrícolas dos EUA.

“Do ponto de vista da oposição ao uso da terra, será um divisor de águas, pois a pecuária está mais enraizada na identidade cultural dos moradores das áreas em que estamos instalando novos projetos”, disse Loran Shallenberger, diretor sênior de operações de energia regenerativa da Silicon Ranch, que opera 170 locais de energia solar na América do Norte. Vinte deles têm sistemas agrovoltaicos integrados.

Melhor saúde do solo e menos emissões

O pastoreio solar também tem benefícios comprovados para a terra. Em vez de cortadores de grama que produzem emissões e herbicidas tóxicos, as ovelhas convertem a vegetação em um fertilizante natural, restaurando a saúde do solo.

“Se forem bem gerenciadas, elas aumentam a biodiversidade, sequestram carbono e aumentam a matéria orgânica do solo”, disse Shallenberger. “Os benefícios são inúmeros”.

A sombra sob os painéis melhora a qualidade e a quantidade de forragem, além de proporcionar o alívio tão necessário e benefícios para a saúde do gado.

“Não está queimando lá embaixo”, disse Raines, cujo rebanho caminhava pela sombra do painel solar enquanto as temperaturas da tarde subiam para os níveis mais altos. “Essa é uma atividade que faz todo sentido.”