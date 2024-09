As fontes de energia renováveis, especialmente eólica e solar, continuam se expandindo com força e intensidade.

Outro grande destaque é a geração solar distribuída, modalidade em que os consumidores produzem a própria energia por meio de placas solares instaladas em telhados, coberturas de edifícios ou terrenos de condomínios. Avançou 5,89 GW no Brasil até setembro. Ao todo são 2,85 milhões de sistemas fotovoltaicos em funcionamento, com capacidade instalada total de 32,4 gigawatts.

No entanto, dado o excesso de oferta de energia que a demanda não acompanha, o Operador Nacional do Sistema, em consequência da limitação operacional da rede de transmissão, é obrigado a realizar cortes de carga na geração (constrained-off) que, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), gerou um desperdício acumulado de energia limpa de cerca de R$ 1 bilhão nos últimos dois anos.

Essas interrupções afetam as fontes intermitentes, aquelas que não podem gerar energia por restrições de recursos, como é o caso das usinas solares à noite ou em dia de chuva, ou das centrais eólicas, quando o vento é fraco. Essa intermitência causa variabilidade no sistema e acionamento de outras fontes, como as térmicas, de modo a garantir a segurança do fornecimento.

Em horário de maior demanda por energia elétrica, por exemplo, que se inicia a partir do início da noite quando a população retorna para as suas casas após o fim do horário comercial e começa a utilizar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, as usinas solares já não conseguem atender com a carga necessária, pois seu pico de geração é no período da tarde (quando há sol).

De todo o modo, o avanço das renováveis contribui para manter a matriz brasileira mais limpa em relação ao resto do mundo, fator de grande valia em tempos de transição energética e descarbonização da economia.

O País poderia utilizar essa vantagem competitiva para organizar o setor e se lançar como player para oferecer segurança energética no mercado internacional, mas o excesso de intervencionismo e de protecionismo atrasa o desenvolvimento.