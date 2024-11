Lira pauta urgência para projeto sobre ‘reciprocidade ambiental’ após Caso Carrefour

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), colocou na pauta do plenário nesta terça-feira, 26, um requerimento de urgência para o projeto de “reciprocidade ambiental”, de autoria do deputado Tião Medeiros (PP-PR).

O texto proíbe o Brasil de “participar, patrocinar, aceitar, propor, ser signatário, anuir, assinar, normatizar ou de qualquer forma vincular-se a compromissos, tratados, acordos, termos, memorandos, protocolos, contratos ou instrumentos internacionais nos âmbitos bilateral, regional ou multilateral que possam representar restrições às exportações brasileiras e ao livre comércio, quando os outros países ou blocos de países signatários não adotarem em seu marco legal e regulatório instrumentos equivalentes”.

Lira considerou 'fraca' a carta de retratação do CEO global do Carrefour ao Ministério da Agricultura Foto: Wilton Junior/Estadão

O andamento do projeto é uma resposta à decisão da rede francesa do Carrefour de não vender mais carnes do Mercosul. Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, enviou uma carta de retratação ao Ministério da Agricultura, que Lira considerou “fraca”.

Segundo Lira, após a aprovação do requerimento de urgência, a relatoria do projeto será entregue ao deputado Zé Vitor (PL-MG). A expectativa é de unir o texto a uma proposta similar que tramita no Senado, de autoria do senador Zequinha Marinho (PL-PA).