Leis em Mato Grosso e Rondônia colocam em risco moratória da soja e opõem exportadores e produtores

Para a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove), que representa gigantes do agronegócio - como Cargill, Bunge, ADM, AMaggi e Cofco - e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), atacar a moratória da soja vai prejudicar a imagem do Brasil no exterior e pode afetar as vendas do agronegócio. Os produtores de soja, no entanto, afirmam que o acordo é restritivo demais - além do que determina o próprio Código Florestal, que permite a abertura de até 20% das áreas de floresta na Amazônia legal (ou seja, quem desmata dentro desse limite estaria de acordo com a legislação brasileira).

O projeto de Mato Grosso ainda precisa ser sancionado e regulamentado pelo governador Mauro Mendes (União Brasil), que já se posicionou publicamente contra a moratória. O Estado é o maior produtor de soja do Brasil, com 40 milhões de toneladas anuais, e se inspirou em medida semelhante, já adotada pelo vizinho Estado de Rondônia, considerado um produtor pequeno, colhendo 2,1 milhões de toneladas do grão por ano.