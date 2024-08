Prejuízos com incêndios vão passar de R$ 1 bilhão, diz governador de São Paulo

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira que é muito difícil estimar, neste momento, os prejuízos provocados pelos incêndios no Estado, mas que seguramente vão passar de R$ 1 bilhão. Ele mencionou, em entrevista à GloboNews, que mais de 20 mil hectares de áreas foram queimadas, resultando na destruição de muitas instalações, perda de animais e lavouras.

Ele lamentou especialmente o impacto sobre os produtores de cana-de-açúcar, ressaltando a importância dessa cultura para a balança comercial de São Paulo. “Ela tem tido um resultado importante para o nosso agronegócio, até por ser uma cultura mais resistente à estiagem”, destacou, observando que a cana-de-açúcar foi fundamental para segurar o agronegócio do Estado, principalmente graças ao açúcar e ao etanol.

Incêndio na região de Sertãozinho (SP) Foto: Polícia Rodoviária Federal

De acordo com o governador, os últimos focos de incêndio, observados nas cidades de Pedregulho e Paulo de Faria, foram extintos. "Não tem nenhum foco ativo no estado de São Paulo", afirmou, destacando que o estado chegou a enfrentar mais de 2 mil focos ativos. Entretanto, segundo ele, as Forças Armadas seguem mobilizadas com o Corpo de Bombeiros em trabalhos preventivos nas áreas de maior risco de novas queimadas. "Para evitar o avanço do fogo considerando que a frente fria deve perder força nos próximos dias e o tempo seco vai voltar".

Com os focos de incêndio extintos, o governo paulista se prepara agora para criar e implementar medidas a fim de amenizar os prejuízos causados ao agronegócio pelas queimadas. Caso da subvenção de R$ 100 milhões para o seguro rural, que, segundo o governador, tem o objetivo de tornar o acesso ao seguro mais acessível para os produtores.

Além disso, ele relembrou a linha de crédito de R$ 10 milhões do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) para pequenos produtores, com taxa de juros zero e uma carência de dois anos, anunciada neste domingo, 25. “É um recurso que vai poder ser empregado no custeio para dar o reinício para eles poderem recuperar suas lavouras, recuperar os seus animais”, explicou.