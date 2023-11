Programa de benefícios premia produtores rurais

Com o propósito de estreitar ainda mais o relacionamento com seus clientes, a Yara criou o programa Boa Colheita Produtores, que converte os valores das compras em pontuação para troca por produtos e serviços. No primeiro ano e meio de funcionamento, mais de 10 mil produtores se cadastraram, 100 mil notas fiscais foram registradas e 1 bilhão de pontos foram distribuídos na plataforma Orbia, parceira da Yara na gestão do programa de benefícios.

O processo é simples. Depois de realizar a compra em qualquer canal, lojas e revendas presenciais ou por meio de e-commerce, o cliente tem um prazo de 90 dias para cadastrar a Nota Fiscal na plataforma. Assim que a Nota Fiscal é validada, o cliente recebe uma determinada quantidade de pontos, compatível com o tipo de produto adquirido. Caso as compras dos insumos Yara tenham sido efetuadas no marketplace da Orbia, a pontuação é processada automaticamente, sem a necessidade de cadastrar as notas fiscais.

Leia também

Para toda a linha YaraVita – fertilizantes foliares para aplicação via foliar e tratamento de sementes –, cada real em compras equivale a um ponto. Entre os fertilizantes Premium, com formulações específicas projetadas para atender às necessidades nutricionais de diversos cultivos (é o caso das linhas YaraBasa, YaraBela, YaraMila, YaraLiva, YaraRega, YaraTera e YaraVera), a conversão é de um ponto para cada R$ 10. Nos produtos tradicionais, cada R$ 100 soma um ponto para o cliente.

“É muito fácil fazer o resgate dos produtos”, conta a produtora Taís Marteli, de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Ela e o marido são proprietários da Fazenda Santa Marina, onde cultivam soja e milho. “Já éramos clientes dos produtos da Yara quando a representante da empresa na nossa região nos falou do Boa Colheita. Achamos interessante, logo fizemos o cadastro e já resgatamos vários produtos/beneficios”, descreve Taís, que divulgou a novidade para produtores conhecidos em toda a região.

Estadão Blue Studio Foto: fotokostic

Relação valorizada

São mais de 6 mil itens disponíveis na plataforma, incluindo produtos que contribuem diretamente para a produtividade e a sustentabilidade financeira das propriedades, como silos, drones, maquinário agrícola e rádios comunicadores. A lista é tão completa que abrange até serviços específicos, como inspeção de silos, seguro agrícola, uso de tecnologias para agricultura de precisão e consultoria com experts. Se o cliente preferir, pode obter também produtos de uso pessoal, como celulares, TVs, videogames, notebooks, móveis e itens para viagem. Um dos atrativos da plataforma é a possibilidade de cadastramento das Notas Fiscais em um grupo familiar, o que potencializa o aumento da pontuação quando há o objetivo de resgatar um produto de valor mais alto.

Continua após a publicidade

“Além da qualidade das soluções Yara, proporcionar a oportunidade de receber de volta parte do investimento na compra de insumos certamente contribui para aumentar o nível de satisfação dos clientes”, diz Chantal Ghannam, diretora de marketing estratégico e digital da Yara Brasil. Fundada em 1905 na Noruega, a empresa nasceu com a missão de contribuir para combater a fome que atingia a Europa naquele início de século. Hoje, atuando em mais de 60 países, conta com quase 17 mil colaboradores, dos quais 5 mil estão no Brasil – visto pela Yara como protagonista no desafio de alimentar uma população global que continuará crescendo ao longo das próximas décadas.

O Boa Colheita é parte de uma estratégia ampla de fortalecimento de toda a cadeia de valor no campo, que visa valorizar a relação da empresa com outros protagonistas do setor. Tanto em relação aos Canais (revendas e cooperativas que comercializam os produtos Yara em diversas regiões do país) quanto aos Representantes Comerciais (profissionais que vendem os produtos Yara diretamente para um canal ou produtor), há uma meta anual de vendas que, ao ser alcançada, dá direito a bônus e verbas de marketing.

Legenda: O Programa Boa Colheita proporciona a oportunidade de receber de volta parte do investimento na compra de insumos para a produção agrícola