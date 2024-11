Alta de taxas em antecipação volta ao radar das maquininhas

Em alguns casos, o repasse será automático, como nos contratos com empresas de maior porte, que são indexados pelo CDI. PagBank e Stone são as únicas empresas do setor com capital aberto em bolsa após a saída da Cielo da B3, em agosto. “Temos agido de forma proativa em continuar estabelecendo essa precificação bastante dinâmica, à medida que temos que responder a esse novo cenário macro e de juros”, disse a diretora de Estratégia e Marketing da Stone, Lia Matos. No PagBank, além de ajustes nos preços da antecipação, a alta da Selic deve mexer também com a remuneração dos certificados de depósito bancário (CDBs) emitidos pelo banco do grupo. “Estamos trabalhando em otimizar o valor que pagamentos nos CDBs, é importante trabalharmos nesse momento de crescimento de juros”, afirmou o diretor financeiro da empresa, Artur Schunck.

A última rodada de ajustes aconteceu entre 2021 e 2022, para repassar aos clientes o custo financeiro de uma Selic que saiu de 2% ao ano e chegou a 13,75%. No último ano, a taxa caiu, e chegou a um piso de 10,50%, mas voltou a subir. Hoje, está em 11,25%, mas parte do mercado projeta que pode chegar a 13% em 2025.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.